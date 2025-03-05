Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью

Неприятный запах в туалете может испортить впечатление даже от идеально чистого помещения. Освежители воздуха дают лишь временный эффект.
Но есть простой и доступный способ, который обеспечит стойкий аромат свежести после каждого смыва. Достаточно одной хитрости: залейте немного кондиционера для белья в небольшую пластиковую бутылку, сделайте в ней отверстия и поместите в бачок унитаза.
При каждом смыве вода будет проходить через неё, распространяя лёгкий аромат. Если не хочется использовать бытовую химию, можно добавить в бачок несколько капель эфирного масла, например, лаванды, мяты или цитруса. Они не только приятно пахнут, но и обладают антибактериальными свойствами.
Ещё один вариант — натуральная лимонная свежесть. Достаточно нарезать дольки лимона, положить их в сетчатый мешочек и разместить в бачке. С каждым смывом в воздухе будет ощущаться легкий цитрусовый аромат.
Этот трюк не только обеспечит свежесть в ванной, но и поможет немного сократить расход воды. Попробуйте один из способов, и вам больше не придётся беспокоиться о неприятных запахах.
Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).
Бытовая химия — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.
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