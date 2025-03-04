Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша кошка — пушистый анархист? Разбираемся, что стоит за её страстью к скидыванию предметов
Какие премиальные авто чаще всего эвакуируют?
Начало расследования — в Америке инициировали разбирательство в деле братьев Тейт
Зачем командующий ВСУ скрыл последствия удара по полигону Новомосковский?
Как украинские боевики ведут себя в Дзержинске, рассказал военный ВС РФ
Безоговорочная капитуляция — Германия предрекает судьбу Украины
Жирная цель для ракет ВС РФ: где она находится, раскрыл подпольщик
Начал пресмыкаться — на Западе высмеяли поведение Зеленского
Украина не победит Россию — в Америке сделали заявление после конфликта в Белом доме

Мастер-класс: как сделать изумительный весенний венок из картона

1:28
Недвижимость

Весна — идеальное время для творчества и украшения дома оригинальными изделиями. Если вы хотите сделать красивый весенний венок без лишних затрат, попробуйте использовать картон. Этот доступный материал отлично подходит для рукоделия, а результат будет выглядеть не хуже покупного декора.

Весенний венок из картона
Фото: primainspirace.cz
Весенний венок из картона

Что понадобится?

Вам понадобятся: кусок картона для основы, ножницы или канцелярский нож, карандаш для разметки, горячий клей, ткань, джут, а также декоративные элементы — искусственные цветы, деревянные фигурки, ленты или банты.

Как сделать венок?

Сначала вырежьте из картона круг — это будет основа. Можно добавить дополнительные фигуры, например, зайца, скворечник или цветы, чтобы венок выглядел оригинально. Затем покройте основу тканью или джутом, закрепляя материал клеем. 

Теперь самое интересное — украшение! Добавьте цветы, фигурки и другие декоративные элементы, создавая уникальный дизайн. В завершение прикрепите верёвку, чтобы повесить венок на дверь или стену, пишет Prima Inspirace.

Почему стоит попробовать?

Такой венок не только красив, но и экологичен — вы используете переработанный материал. Кроме того, это бюджетный вариант декора, который легко сделать своими руками, даже если у вас нет опыта.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Авто
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне Аудио 
Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами
Прогнозы и статистика
Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Аудио 
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности
Красота и стиль
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Ваша кошка — пушистый анархист? Разбираемся, что стоит за её страстью к скидыванию предметов
Какие премиальные авто чаще всего эвакуируют?
Начало расследования — в Америке инициировали разбирательство в деле братьев Тейт
Зачем командующий ВСУ скрыл последствия удара по полигону Новомосковский?
Как украинские боевики ведут себя в Дзержинске, рассказал военный ВС РФ
Безоговорочная капитуляция — Германия предрекает судьбу Украины
Жирная цель для ракет ВС РФ: где она находится, раскрыл подпольщик
Начал пресмыкаться — на Западе высмеяли поведение Зеленского
Украина не победит Россию — в Америке сделали заявление после конфликта в Белом доме
Мастер-класс: как сделать изумительный весенний венок из картона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.