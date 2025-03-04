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Уборка с гневом: как раздражение помогает быстро навести порядок

1:15
Недвижимость

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что в момент злости хочется что-то делать, лишь бы выплеснуть раздражение?

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Оказывается, ярость можно направить в полезное русло, а именно — на уборку. Этот новый тренд называют "уборкой с гневом" или rage cleaning, и он помогает не только поддерживать чистоту, но и справляться с эмоциями.

Суть проста: если что-то вывело вас из себя, вместо бессмысленного раздражения попробуйте схватиться за швабру, начать разбирать завалы в шкафу или яростно чистить плиту. Это не просто избавит вас от накопившегося негатива, но и приведёт дом в идеальный порядок.

Когда человек злится, его движения становятся резкими и энергичными, поэтому уборка занимает намного меньше времени. В итоге результат проявляется сразу в двух направлениях: злость уходит, а квартира становится чистой.

Это можно сравнить со спортивной тренировкой — активность высвобождает эндорфины, и настроение улучшается само собой.

Этот метод может показаться странным, но он действительно работает. Попробуйте вспомнить, когда в последний раз разбирали холодильник или стирали наматрасник? Скорее всего, давно.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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