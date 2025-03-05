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В этой квартире нельзя жить: тревожные знаки перед покупкой

3:15
Недвижимость

Как понять, что вашей квартире срочно нужен капитальный ремонт? Покупка вторичного жилья всегда связана с рисками: за красивыми обоями и аккуратным ламинатом могут скрываться серьёзные проблемы.

Ванная комната
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry G, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Если не обратить внимание на тревожные признаки, можно столкнуться с неожиданными расходами, потерей времени и долгими месяцами ремонта.

Протекающие трубы: угроза потопа

Если в квартире есть протечки в трубах отопления, водоснабжения или канализации — это повод для тревоги. Замена всей системы потребует значительных затрат, особенно если потребуется разбирать гипсокартонные короба или штробить стены.

Осмотрите все трубы, особенно в ванной и на кухне. Ржавчина, мокрые пятна и следы подтёков — признаки, что коммуникации пора менять. Если этого не сделать вовремя, можно получить затопленный пол и дорогостоящий ремонт не только у себя, но и у соседей.

Старая электропроводка: риск возгорания

Во многих домах советской постройки до сих пор используется алюминиевая электропроводка, которая не рассчитана на современные нагрузки. Одновременное включение чайника, стиральной машины и микроволновки может привести к выбиванию пробок или даже возгоранию.

Проверить проводку можно по косвенным признакам: частые перепады напряжения, нагрев розеток, потрескивание в щитке. В идеале проводка должна быть медной и рассчитанной на все современные приборы.

Скрипящий пол: сигнал к замене стяжки

Если при каждом шаге в квартире доносится скрип, это значит, что стяжка пола или лаги пришли в негодность. Такой пол будет не только раздражать звуками, но и становиться небезопасным.

Замена стяжки требует демонтажа старого покрытия и укладки нового слоя бетона. Это трудоёмкий процесс, который лучше сделать до переезда.

Кривые стены: проблемы с отделкой

Неровные стены создают сложности при расстановке мебели, особенно если речь идёт о встроенных шкафах или кухонном гарнитуре. Кроме того, кривые стены часто скрывают проблемы с штукатуркой, которая может осыпаться в самый неподходящий момент.

Проверить уровень стен легко: достаточно поднести к ним строительный уровень. Если отклонения значительные, без штукатурных работ не обойтись.

Устаревшая отделка: знак больших трат

Если квартира выглядит так, будто ремонт здесь не делали последние 20-30 лет, велика вероятность, что обновление понадобится во всех сферах: от пола до потолка. Пожелтевшие обои, облупившаяся краска, осыпающаяся штукатурка и трещины на потолке — всё это требует вмешательства.

Что в итоге

Если вы заметили несколько из перечисленных признаков, скорее всего, вам предстоит капитальный ремонт. Он включает замену труб, проводки, стяжки пола, выравнивание стен и полное обновление отделки. Это займёт несколько месяцев и потребует внушительных вложений, но зато обеспечит комфорт и безопасность в будущем.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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