Эти устройства помогут вам экономить сотни тысяч, но 50% людей от них отказываются

Согласно исследованию компании Schneider Electric, более 50% потребителей считают, что технологии умного дома слишком дороги, несмотря на их способность снижать энергопотребление до 22%.

Фото: freepik by rawpixel-com Умный дом

Кроме того, результаты опроса показали, что многие люди не знакомы даже с базовыми бытовыми технологиями, а искусственный интеллект вызывает у них настороженность.

Главные причины скептицизма

Многие потребители отказываются от внедрения умных технологий из-за высокой стоимости. Опрос, охвативший 13 000 человек, показал, что более половины респондентов считают такие решения слишком затратными.

Однако их применение может существенно сократить счета за электроэнергию в долгосрочной перспективе, пишет Techworld.

Опасения по поводу ИИ

Исследование также выявило, что 44% опрошенных не доверяют искусственному интеллекту в домашних задачах, а 41% сознательно избегают его использования. При этом 35% признались, что слабо представляют, как именно он функционирует.

Будущее умных домов

Высокая стоимость и нехватка знаний пока являются основными барьерами для распространения технологий умного дома. Однако по мере их удешевления и роста осведомлённости можно ожидать более активного внедрения этих решений в повседневную жизнь.

Уточнения

Умный дом — система автоматизации жилого или коммерческого здания.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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