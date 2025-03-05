Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о химии: этот метод защитит вашу клубнику от вредителей
Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли
Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться
Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной
Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей
Устали от спортзала? Эти 3 упражнения заставят мышцы расти, используя только ваш вес
Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике
Пообещал сбалансировать бюджет: Дональд Трамп заявил, что сможет добиться сбалансированного бюджета
Как превратить маленькую свеклу в настоящую суперзвезду огорода

Эти ошибки в вентиляции не прощают — даже стены кричат о помощи

2:43
Недвижимость

Современные дома строятся герметичными, что значительно снижает естественный воздухообмен. Без правильной вентиляции в помещении накапливаются углекислый газ, влага и посторонние запахи. Это не только снижает комфорт, но и может привести к появлению плесени, головной боли и даже разрушению строительных конструкций.

Вентиляция
Фото: https://www.freepik.com
Вентиляция

Зачем нужна вентиляция в доме

Вентиляция — это не просто доступ свежего воздуха, а комплексная система, поддерживающая оптимальный микроклимат. Ее основные задачи:

  • Поддержание уровня кислорода: без достаточного воздухообмена человек ощущает усталость, сонливость и головные боли.
  • Регуляция влажности: избыточная влага приводит к запотеванию окон, конденсату и образованию плесени.
  • Защита конструкций дома: повышенная влажность способствует разрушению стен и перекрытий.

Вентиляция необходима во всех домах, независимо от материала постройки. Дерево, бетон или кирпич — важно не допускать продувания через щели, а грамотно организовать приток и отток воздуха.


Виды вентиляции: естественная и принудительная

  • Естественная вентиляция. Этот тип основан на природной циркуляции воздуха: свежий воздух проникает через окна, двери и вентиляционные каналы, а загрязненный уходит наружу.
  • Принудительная вентиляция. Этот тип системы использует вентиляторы и воздуховоды для принудительного движения воздуха. Воздух забирается с улицы, проходит через фильтры и нагреватели (при необходимости), затем распределяется по помещениям.

Расчет вентиляции в доме

Существуют разные способы расчета воздухообмена:

  • По площади: на каждый 1 м² площади требуется 3 м³ свежего воздуха в час (по СП 60.13330.2016).
  • По количеству людей: каждому человеку необходимо около 30 м³ воздуха в час.

Неправильные расчеты могут привести к душному микроклимату или, наоборот, избыточному охлаждению помещений.

Итоги

Вентиляция в частном доме — важная составляющая комфорта и здоровья. Она предотвращает накопление влаги, удаляет загрязненный воздух и обеспечивает приток кислорода. Система может быть естественной или принудительной, а выбор зависит от конструкции дома и бюджета.

Грамотно рассчитанная и установленная вентиляция продлит срок службы дома и создаст комфортные условия для жизни.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Авто
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Последние материалы
Забудьте о химии: этот метод защитит вашу клубнику от вредителей
Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли
Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться
Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной
Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей
Устали от спортзала? Эти 3 упражнения заставят мышцы расти, используя только ваш вес
Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике
Пообещал сбалансировать бюджет: Дональд Трамп заявил, что сможет добиться сбалансированного бюджета
Как превратить маленькую свеклу в настоящую суперзвезду огорода
G-Class с открытым верхом: Mercedes-Maybach представил сенсационный кабриолет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.