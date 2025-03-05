Замена электросчётчика в квартире: важные нюансы, о которых не говорят

С 2022 года в России устанавливают только современные "умные" электросчётчики с функцией автоматической передачи данных. Но что делать, если у вас в квартире старый прибор? Кто отвечает за его замену и когда это необходимо?
Заменить электросчётчик нужно в трёх ситуациях:
Важно! Если счётчик исправен, его не обязательно менять, даже если он устарел. Вы можете заменить его по своему желанию, но за свой счёт.
Если срок службы или поверки истёк, либо прибор сломался, его показания считаются недействительными. Однако замену проводят не сразу — у поставщика есть на это 6 месяцев. В это время плату за электроэнергию начисляют по среднемесячным нормам, установленным в регионе.
С 2020 года ответственность за замену счётчиков возложена на энергоснабжающие организации. Если прибор вышел из строя или его срок службы истёк, замена будет бесплатной. Жильцу достаточно обратиться в свою энергосбытовую компанию, оставить заявку и согласовать дату визита специалиста.
Если вы хотите поменять исправный, но устаревший счётчик, это можно сделать за свой счёт. Однако самостоятельно устанавливать прибор запрещено — нужно обратиться к поставщику электроэнергии, оплатить устройство и услугу замены.
Новые правила стали поводом для аферистов, которые предлагают заменить счётчик за деньги, угрожая штрафами. Чтобы не стать жертвой обмана:
Менять счетчик обязательно только в трех случаях: при поломке, истечении срока службы или интервала между поверками.
Установкой приборов занимаются поставщики электроэнергии. Плановая замена устройства учета бесплатна: нужно позвонить в компанию, оставить заявку и согласовать время работы специалиста.
Имейте в виду: обязанность по замене приборов учета лежит на энергоснабжающих организациях. Никаких штрафов за несвоевременную установку с потребителей электричества брать не имеют права.
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