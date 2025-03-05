Замена электросчётчика в квартире: важные нюансы, о которых не говорят

3:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2022 года в России устанавливают только современные "умные" электросчётчики с функцией автоматической передачи данных. Но что делать, если у вас в квартире старый прибор? Кто отвечает за его замену и когда это необходимо?

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ счетчик электроэнергии

В каких случаях счётчик подлежит замене

Заменить электросчётчик нужно в трёх ситуациях:

Истёк срок службы . Обычно он составляет около 30 лет. Точная информация указана в техническом паспорте или на самом приборе.

. Обычно он составляет около 30 лет. Точная информация указана в техническом паспорте или на самом приборе. Закончился межповерочный интервал . В зависимости от типа счётчика он составляет от 10 до 16 лет. После истечения этого срока поверку обычно не проводят — прибор просто заменяют.

. В зависимости от типа счётчика он составляет от 10 до 16 лет. После истечения этого срока поверку обычно не проводят — прибор просто заменяют. Сломался прибор. Очевидные неисправности (трещины, копоть, повреждения корпуса) или неправильные показания — повод для замены.

Важно! Если счётчик исправен, его не обязательно менять, даже если он устарел. Вы можете заменить его по своему желанию, но за свой счёт.

Как платить за электричество до замены

Если срок службы или поверки истёк, либо прибор сломался, его показания считаются недействительными. Однако замену проводят не сразу — у поставщика есть на это 6 месяцев. В это время плату за электроэнергию начисляют по среднемесячным нормам, установленным в регионе.

Кто должен менять счётчик

С 2020 года ответственность за замену счётчиков возложена на энергоснабжающие организации. Если прибор вышел из строя или его срок службы истёк, замена будет бесплатной. Жильцу достаточно обратиться в свою энергосбытовую компанию, оставить заявку и согласовать дату визита специалиста.

Если вы хотите поменять исправный, но устаревший счётчик, это можно сделать за свой счёт. Однако самостоятельно устанавливать прибор запрещено — нужно обратиться к поставщику электроэнергии, оплатить устройство и услугу замены.

Как не попасться на уловки мошенников

Новые правила стали поводом для аферистов, которые предлагают заменить счётчик за деньги, угрожая штрафами. Чтобы не стать жертвой обмана:

Не впускайте незнакомцев без предварительного согласования визита.

Проверяйте документы представителя энергоснабжающей организации.

Не платите наличными без чека и подписания официального договора.

Уточняйте в энергосбыте, действительно ли ваш счётчик требует замены.

Итоги

Менять счетчик обязательно только в трех случаях: при поломке, истечении срока службы или интервала между поверками.

Установкой приборов занимаются поставщики электроэнергии. Плановая замена устройства учета бесплатна: нужно позвонить в компанию, оставить заявку и согласовать время работы специалиста.

Имейте в виду: обязанность по замене приборов учета лежит на энергоснабжающих организациях. Никаких штрафов за несвоевременную установку с потребителей электричества брать не имеют права.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.