Проверенные способы удаления грибка со стен – без лишних затрат

3:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Грибок на стенах — неприятная проблема, с которой сталкиваются многие. Вы удаляете его снова и снова, но он возвращается? Дело в том, что бороться нужно не только с последствиями, но и с причиной. Разберемся, откуда берется плесень и как раз и навсегда избавиться от нее.

Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Почему появляется грибок

Плесневые грибки окружают нас повсюду — их споры есть в воздухе, на земле, в растениях. Они проникают в дом через окна, двери, на одежде или обуви. Однако для активного размножения грибка нужны особые условия:

Высокая влажность (более 60%);

Плохая вентиляция;

Температура от 3 до 20 °С;

Застоявшийся воздух и темные места.

Факторы, способствующие развитию плесени:

Нарушения вентиляции, отсутствие вытяжки;

Плохая теплоизоляция стен, крыши;

Постоянное подтопление подвала;

Протечки труб;

Ошибки при строительстве — некачественная герметизация, недостаточная просушка материалов.

Чаще всего плесень появляется в ванной, на стыках стен и потолка, под подоконниками и в углах.

Как бороться с грибком

Просто стереть плесень недостаточно — со временем она вернется. Нужно подходить комплексно:

Устраните источник влаги . Если причина — неисправные трубы или затопленный подвал, решите проблему с управляющей компанией. В сырых помещениях поможет осушитель воздуха.

. Если причина — неисправные трубы или затопленный подвал, решите проблему с управляющей компанией. В сырых помещениях поможет осушитель воздуха. Обеспечьте вентиляцию . Установите вытяжку, чаще проветривайте.

. Установите вытяжку, чаще проветривайте. Удалите плесень . Обработайте пораженные поверхности антисептиком.

. Обработайте пораженные поверхности антисептиком. Защитите стены. После очистки нанесите антисептическую грунтовку, затем делайте отделку.

Чем удалить плесень

Существует множество средств, как народных, так и промышленных:

Уксус (9%) — нанести на стену, оставить на час, смыть.

Перекись водорода (3%) — выдержать 20 минут, промыть водой.

Нашатырный спирт — развести в воде (1:10), не смывать.

Сода — растворить ложку в литре воды, обработать поверхность.

Бура — антисептик, развести 1:3 с водой.

Лимонная кислота — чайная ложка на стакан воды.

Марганцовка — слабый раствор (не для светлых стен).

Йод — только для оснований под покраску.

Отбеливатель — мощное средство, но может разъесть краску.

Важно помнить

Работайте в перчатках и маске.

Проветривайте помещение во время обработки.

Не смешивайте разные вещества — реакция может быть опасной.

Тестируйте средство на небольшом участке стены.

Итог

Грибок — это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. Чтобы избавиться от него, важно не просто смыть налет, а устранить причины его появления. Регулярное проветривание, нормальная влажность и правильная обработка стен помогут вам забыть о плесени навсегда!

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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