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Проверенные способы удаления грибка со стен – без лишних затрат

3:08
Недвижимость

Грибок на стенах — неприятная проблема, с которой сталкиваются многие. Вы удаляете его снова и снова, но он возвращается? Дело в том, что бороться нужно не только с последствиями, но и с причиной. Разберемся, откуда берется плесень и как раз и навсегда избавиться от нее.

Плесень
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень

Почему появляется грибок

Плесневые грибки окружают нас повсюду — их споры есть в воздухе, на земле, в растениях. Они проникают в дом через окна, двери, на одежде или обуви. Однако для активного размножения грибка нужны особые условия:

  • Высокая влажность (более 60%);
  • Плохая вентиляция;
  • Температура от 3 до 20 °С;
  • Застоявшийся воздух и темные места.

Факторы, способствующие развитию плесени:

  • Нарушения вентиляции, отсутствие вытяжки;
  • Плохая теплоизоляция стен, крыши;
  • Постоянное подтопление подвала;
  • Протечки труб;
  • Ошибки при строительстве — некачественная герметизация, недостаточная просушка материалов.

Чаще всего плесень появляется в ванной, на стыках стен и потолка, под подоконниками и в углах.

Как бороться с грибком

Просто стереть плесень недостаточно — со временем она вернется. Нужно подходить комплексно:

  • Устраните источник влаги. Если причина — неисправные трубы или затопленный подвал, решите проблему с управляющей компанией. В сырых помещениях поможет осушитель воздуха.
  • Обеспечьте вентиляцию. Установите вытяжку, чаще проветривайте.
  • Удалите плесень. Обработайте пораженные поверхности антисептиком.
  • Защитите стены. После очистки нанесите антисептическую грунтовку, затем делайте отделку.

Чем удалить плесень

Существует множество средств, как народных, так и промышленных:

  • Уксус (9%) — нанести на стену, оставить на час, смыть.
  • Перекись водорода (3%) — выдержать 20 минут, промыть водой.
  • Нашатырный спирт — развести в воде (1:10), не смывать.
  • Сода — растворить ложку в литре воды, обработать поверхность.
  • Бура — антисептик, развести 1:3 с водой.
  • Лимонная кислота — чайная ложка на стакан воды.
  • Марганцовка — слабый раствор (не для светлых стен).
  • Йод — только для оснований под покраску.
  • Отбеливатель — мощное средство, но может разъесть краску.

Важно помнить

  • Работайте в перчатках и маске.
  • Проветривайте помещение во время обработки.
  • Не смешивайте разные вещества — реакция может быть опасной.
  • Тестируйте средство на небольшом участке стены.

Итог

Грибок — это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. Чтобы избавиться от него, важно не просто смыть налет, а устранить причины его появления. Регулярное проветривание, нормальная влажность и правильная обработка стен помогут вам забыть о плесени навсегда!

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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