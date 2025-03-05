Секрет успешных инвесторов: какую недвижимость покупать выгоднее

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инвестиции в недвижимость остаются одним из самых надежных способов приумножения капитала. Еще в XVIII веке существовали доходные дома, владельцы которых сдавали комнаты и получали стабильный доход. Сегодня этот рынок изменился, но возможность зарабатывать на недвижимости по-прежнему актуальна.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира



Основные цели инвестирования в недвижимость

Приобретение недвижимости в инвестиционных целях решает сразу несколько задач:

Сохранение и приумножение капитала. Недвижимость защищает деньги от инфляции, позволяя сохранять их стоимость и даже увеличивать.

Создание пассивного дохода. Самый распространенный способ — сдача жилья в аренду.

Но чтобы инвестиции были действительно прибыльными, важно правильно выбрать объект.



Жилая недвижимость: стоит ли инвестировать

Самый популярный вариант — покупка квартиры. Здесь возможны два сценария:

Вторичный рынок — можно сразу сдавать в аренду и получать доход.

Новостройка — покупка на этапе строительства у застройщика с целью перепродажи или сдачи после ввода в эксплуатацию.

Также интересным вариантом становятся загородные дома и таунхаусы для посуточной аренды. Это особенно актуально в туристических регионах, где путешественники ищут комфортное жилье на короткие сроки.



Коммерческая недвижимость: больше возможностей

Если бюджет позволяет, можно рассмотреть коммерческие объекты. Вот несколько популярных вариантов:

Апартаменты в апарт-отеле. Они дешевле квартир, но приносят сопоставимый доход.

Офисы и магазины. В новостройках часто предусмотрены коммерческие помещения под аренду.

Парковочные места. В многоквартирных комплексах с нехваткой парковки их можно выгодно сдавать.

Кладовые помещения. Компактные квартиры и студии стали популярны, но жильцам часто требуется дополнительное место для хранения вещей. Спрос на кладовые растет.

Итог: во что вкладываться выгоднее

Недвижимость остается одним из самых стабильных активов для вложений. Даже с небольшим стартовым капиталом можно зарабатывать на аренде парковочных мест или кладовок.

Новичкам лучше сотрудничать с застройщиками, которые помогут выбрать объект и возьмут на себя его дальнейшее управление.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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