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Компактное жилье по доступной цене: что нужно знать о малосемейках

2:16
Недвижимость

Когда речь заходит о доступном жилье, многие рассматривают квартиры-малосемейки. Они компактны, относительно недороги и подойдут для тех, кто живет один. Но есть ли у них подводные камни? Давайте разберемся.

квартира
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квартира

Что такое малосемейка

Этот тип жилья появился в 60-90-х годах прошлого века и предназначался для молодых семей. Это небольшая квартира с одной комнатой, компактной кухней, прихожей и совмещенным санузлом. Чаще всего такие дома строили вблизи заводов и предприятий, чтобы обеспечить жильем работников.

Отличительные черты малосемеек

Главное отличие от стандартной однокомнатной квартиры — площадь. У стандартной малосемейки она составляет 29-40 м², а у уменьшенной версии, называемой малометражкой, — 21-26 м².

Плюсы и минусы малосемеек

Преимущества:

  • Полноценная квартира с отдельной кухней и всеми удобствами.
  • Отличный вариант для студентов, одиноких людей и пожилых.
  • Доступная стоимость по сравнению с другими видами жилья.
  • Хороший вариант для временного проживания или аренды.

Недостатки:

  • Небольшая площадь, которая может стать проблемой при расширении семьи.
  • Чаще всего расположены в старых домах, где возможны проблемы с коммуникациями.
  • Мало места для хранения вещей, особенно если планируется жить с питомцем.

Инвестиционная привлекательность

Стоит ли покупать малосемейку для сдачи в аренду или как вложение? Это зависит от ряда факторов: расположения дома, состояния квартиры и спроса на жилье в районе. В хорошей локации малосемейку можно выгодно сдавать, но значительного роста цены ожидать не стоит. Скорее, это способ защитить деньги от инфляции.

Итог

Малосемейка — это компактный, бюджетный вариант жилья, который отлично подойдет для студентов, одиноких людей или пенсионеров.

Однако стоит учитывать её ограничения: небольшую площадь, не всегда удачное расположение и перспективы дальнейшего проживания.

Уточнения

Малосемейка (дом для малосемейных) — многоквартирный дом, состоящий из большого количества однокомнатных квартир, имеет некоторое количество двухкомнатных квартир.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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