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Полистиролбетон или газобетон? Что выбрать для строительства дома

2:26
Недвижимость

Хотите построить дом, который будет теплым, легким и долговечным? Полистиролбетон может стать интересной альтернативой привычным материалам. Но стоит ли выбирать его для строительства? Разберемся в особенностях и нюансах.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Что такое полистиролбетон

Полистиролбетон — это разновидность легкого бетона, который сочетает в себе прочность цементного камня и высокие теплоизоляционные свойства пенопласта. В его состав входят цемент, песок, вода, вспененные гранулы полистирола и специальные добавки, улучшающие сцепление. Этот материал используется как для возведения стен, так и для утепления зданий.

Способы производства

Существует несколько методов изготовления полистиролбетонных блоков:

  • Ручной метод - простой, но не самый надежный. Состав перемешивают в обычном бетоносмесителе, затем заливают в формы и сушат около недели. Такие блоки могут быть хрупкими и плохо держать тепло.
  • Механизированное производство - процесс происходит с использованием бетономешалок и вибростолов. Смесь разливают в формы, уплотняют и сушат. Это более качественный вариант, чем ручной способ.
  • Автоматизированный метод - применяется на крупных заводах. Здесь все процессы контролируются оборудованием, что обеспечивает стабильное качество блоков.
  • Мобильные установки - мини-заводы, которые изготавливают блоки прямо на стройплощадке. Это удобно, если нужно производство на месте.

Полистиролбетон vs. газобетон

Несмотря на схожесть применения, эти материалы отличаются:

  • Состав: газобетон содержит вспученный алюминием цементный раствор, а полистиролбетон — пенопластовые гранулы.
  • Прочность: газобетон тверже, но хуже удерживает тепло.
  • Вес: полистиролбетон легче, а значит, снижает нагрузку на фундамент.
  • Влагостойкость: газобетон впитывает воду, а полистиролбетон менее подвержен этому.

Итог

Полистиролбетон — это экологичный, легкий и теплый материал. Он отлично подходит для утепления и каркасного строительства, но не используется для несущих стен. Строительство с ним проходит быстрее и дешевле, чем с традиционными материалами.

Уточнения

Теплоизоляция ("тепловая изоляция") — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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