Полистиролбетон или газобетон? Что выбрать для строительства дома

Хотите построить дом, который будет теплым, легким и долговечным? Полистиролбетон может стать интересной альтернативой привычным материалам. Но стоит ли выбирать его для строительства? Разберемся в особенностях и нюансах.
Полистиролбетон — это разновидность легкого бетона, который сочетает в себе прочность цементного камня и высокие теплоизоляционные свойства пенопласта. В его состав входят цемент, песок, вода, вспененные гранулы полистирола и специальные добавки, улучшающие сцепление. Этот материал используется как для возведения стен, так и для утепления зданий.
Существует несколько методов изготовления полистиролбетонных блоков:
Несмотря на схожесть применения, эти материалы отличаются:
Полистиролбетон — это экологичный, легкий и теплый материал. Он отлично подходит для утепления и каркасного строительства, но не используется для несущих стен. Строительство с ним проходит быстрее и дешевле, чем с традиционными материалами.
Теплоизоляция ("тепловая изоляция") — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции.
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