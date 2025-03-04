Проверенный метод чистки чайника — блеск без лишних затрат

Все привыкли бороться с накипью внутри чайника с помощью лимонной кислоты, но снаружи он тоже загрязняется. Жирные капли, брызги и оседающая пыль превращают его в настоящую кухонную "липучку". Особенно это заметно, если чайник стоит рядом с плитой. Средство для мытья посуды здесь не поможет — понадобится что-то более мощное, но безопасное.
Оказывается, идеальное средство для чистки уже есть у вас дома — сода и лимон. Они не только удалят жир, но и придадут поверхности блеск.
Если вы очищаете электрический чайник, будьте особенно осторожны. Не допускайте попадания смеси на электрические контакты, кнопку включения и провод.
Оставьте состав на 5-10 минут, затем аккуратно удалите его влажной тряпкой. После этого насухо протрите чайник, чтобы он не остался липким.
Теперь ваш чайник снова сияет, и никакой химии!
Электроча́йник — бытовой электрический прибор для нагревания и кипячения питьевой воды, работающий на электроэнергии.
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