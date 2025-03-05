Ваш дом в опасности: вот что вы делаете не так при сушке белья — коварный враг здоровья

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты пришли к такому выводу после проведения измерений микроклимата в 100 жилых кварталах. Каждый человек любит носить чистые вещи, поэтому стирка является одной из основных наших деятельностей в настоящее время. Однако способы ухода за постиранной одеждой разные, и согласно новому исследованию, некоторые из них могут быть опасны.

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Исследование

Шотландские ученые из Университета Глазго обнаружили, что сушка одежды после стирки непосредственно внутри помещений представляет опасность, поскольку это может серьезно повредить ваше здоровье.

Согласно исследователям, сушка одежды в закрытых помещениях может привести к ухудшению состояния людей, особенно тех, кто склонен к аллергии и астме. Специалисты пришли к этому выводу после измерения микроклимата в 100 жилых районах.

Выяснилось, что зимой две трети семей предпочитают сушить белье в помещении вдали от источников тепла, таких как радиаторы. В то же время этот популярный метод сушки резко повышает влажность в здании, увеличивая её на 15-30%.

Такое значительное повышение влажности воздуха может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В таких условиях начинается активное размножение клещей и плесени, что сказывается на здоровье аллергиков, астматиков и людей с ослабленной иммунной системой. Отсутствие вентиляции в замкнутых пространствах повышает риск обострения этих состояний, предупреждают ученые.

Уточнения

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах.



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