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Ваш дом в опасности: вот что вы делаете не так при сушке белья — коварный враг здоровья

1:37
Недвижимость

Специалисты пришли к такому выводу после проведения измерений микроклимата в 100 жилых кварталах. Каждый человек любит носить чистые вещи, поэтому стирка является одной из основных наших деятельностей в настоящее время. Однако способы ухода за постиранной одеждой разные, и согласно новому исследованию, некоторые из них могут быть опасны.

Корзина для белья
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Корзина для белья

Исследование

Шотландские ученые из Университета Глазго обнаружили, что сушка одежды после стирки непосредственно внутри помещений представляет опасность, поскольку это может серьезно повредить ваше здоровье.

Согласно исследователям, сушка одежды в закрытых помещениях может привести к ухудшению состояния людей, особенно тех, кто склонен к аллергии и астме. Специалисты пришли к этому выводу после измерения микроклимата в 100 жилых районах.

Выяснилось, что зимой две трети семей предпочитают сушить белье в помещении вдали от источников тепла, таких как радиаторы. В то же время этот популярный метод сушки резко повышает влажность в здании, увеличивая её на 15-30%.

Такое значительное повышение влажности воздуха может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В таких условиях начинается активное размножение клещей и плесени, что сказывается на здоровье аллергиков, астматиков и людей с ослабленной иммунной системой. Отсутствие вентиляции в замкнутых пространствах повышает риск обострения этих состояний, предупреждают ученые.

Уточнения

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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