Хотите профессионально выглядящее лоскутное одеяло? Начните с этого

2:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы ваше лоскутное одеяло выглядело профессионально и аккуратно? Секрет — в правильном прессовании швов! Это не просто разглаживание складок, а залог ровных блоков, точных соединений и гладкой поверхности.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Утюг

Почему плоские швы так важны для квилтинга?

Вы с любовью собираете лоскутное одеяло, подбираете ткани и узоры, но в итоге сталкиваетесь с неровностями? Всё дело в прессовании!

Грамотная обработка швов поможет сделать их плоскими, а углы — острыми. В результате ваше одеяло будет выглядеть эстетично и профессионально.

Глажка vs. приутюживание

Важно понимать разницу между глажкой и приутюживанием. В квилтинге утюг не двигают по ткани, а аккуратно прижимают, работая точечно.

Используйте сухой горячий утюг без пара: влага может привести к усадке ткани и ниток, а также растянуть материал. Такой метод позволяет швам «впитаться» в ткань, делая её более прочной.

Инструменты для идеальных швов

Чтобы добиться ровных швов, используйте:

Гладильную доску или коврик

Качественный утюг

Хлопушку портного или квилтера

Крахмал-спрей для фиксации

Валик для шва или резиновый молоток (по желанию)

Создайте удобную станцию для прессования, разместив гладильную доску рядом со швейной машиной. Это упростит процесс и сэкономит время.

Пошаговое руководство по прессованию швов

Закрепите шов: сначала проутюжьте его, чтобы нить уселась в ткани. Направьте припуски: сглаживайте их к тёмной ткани, чтобы избежать просвечивания. Распределите припуски: уберите излишки ткани в местах соединений для более ровной поверхности. Выставьте оптимальную температуру утюга: предварительно протестируйте его на ненужном кусочке ткани. Используйте крахмал-спрей: он поможет зафиксировать форму. Применяйте дополнительные инструменты: хлопушка или молоток помогут лучше разгладить плотные участки.

Экспериментируйте! Попробуйте разные техники, чтобы найти идеальный вариант для себя.

Дополнительные хитрости

Если неровности всё же остаются, попробуйте метод «вращения» швов: разглаживайте их в противоположных направлениях на пересечениях.

А при работе с мелкими деталями сначала прогладьте весь блок, а затем аккуратно разверните шов.

Уточнения

Стёганое полотно стёганая ткань - прошитые насквозь два куска ткани, между которыми находится слой ватина, ваты или другого нетканого материала. За рубежом используется термин кви́лтинг (англ. quilting "изготовление стёганых изделий, подбивка"): это популярное ремесло и искусство с богатой историей в разных частях мира.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.