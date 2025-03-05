Простой трюк: стиральная машина больше не будет пахнуть плесенью — вот что надо делать

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина иногда может приобретать неприятный затхлый запах, особенно если в ней скапливается налет или грязь. Чтобы избавиться от этой проблемы, опытные хозяйки предлагают нестандартный способ чистки — использование апельсина.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Как очистить стиральную машину

После стирки положите в машину половинку апельсина и запустите цикл на горячей воде без белья. Когда программа завершится, останется лишь выбросить оставшуюся кожуру — фрукт выполнит свою работу. Этот метод помогает удалить накипь и другие загрязнения, а также устраняет неприятные запахи благодаря содержанию кислоты в апельсине. В результате стиральная машина приобретет легкий свежий аромат.

Апельсиновая чистка особенно эффективна, если появился затхлый запах, который сложно устранить обычной уборкой. Проводить такую процедуру рекомендуется раз в месяц, чтобы поддерживать чистоту техники.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.





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