Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Превращаем увядшие пеларгонии в цветущий оазис: секреты мгновенного восстановления
Запах бензина в салоне: если не хотите вспыхнуть, пора что-то менять
Эти растения — кошмар дачников: 8 культур, с которыми не стоит связываться
Ошибка всех владельцев собак: как правильно корректировать поведение
Скиппинг — кардиотренировка, которая заменит бег и быстро сжигает жир
Космическая рулетка от SpaceX: полетит или взорвётся
Катя Гордон заявила, что девушка могла изнасиловать Александра Гордона
Как справиться с тревогой перед полётом: проверенные способы
Где взять газ? Запасы голубого топлива в Европе истощаются быстрее, чем ожидалось

Простой трюк: стиральная машина больше не будет пахнуть плесенью — вот что надо делать

1:00
Недвижимость

Стиральная машина иногда может приобретать неприятный затхлый запах, особенно если в ней скапливается налет или грязь. Чтобы избавиться от этой проблемы, опытные хозяйки предлагают нестандартный способ чистки — использование апельсина.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Как очистить стиральную машину

После стирки положите в машину половинку апельсина и запустите цикл на горячей воде без белья. Когда программа завершится, останется лишь выбросить оставшуюся кожуру — фрукт выполнит свою работу. Этот метод помогает удалить накипь и другие загрязнения, а также устраняет неприятные запахи благодаря содержанию кислоты в апельсине. В результате стиральная машина приобретет легкий свежий аромат.

Апельсиновая чистка особенно эффективна, если появился затхлый запах, который сложно устранить обычной уборкой. Проводить такую процедуру рекомендуется раз в месяц, чтобы поддерживать чистоту техники.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Садоводство, цветоводство
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Превращаем увядшие пеларгонии в цветущий оазис: секреты мгновенного восстановления
Запах бензина в салоне: если не хотите вспыхнуть, пора что-то менять
Простой трюк: стиральная машина больше не будет пахнуть плесенью — вот что надо делать
Эти растения — кошмар дачников: 8 культур, с которыми не стоит связываться
Ошибка всех владельцев собак: как правильно корректировать поведение
Скиппинг — кардиотренировка, которая заменит бег и быстро сжигает жир
Космическая рулетка от SpaceX: полетит или взорвётся
Катя Гордон заявила, что девушка могла изнасиловать Александра Гордона
Как справиться с тревогой перед полётом: проверенные способы
Где взять газ? Запасы голубого топлива в Европе истощаются быстрее, чем ожидалось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.