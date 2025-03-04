Секреты коммунальных платежей, которые могут сэкономить вам деньги

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда в квитанции за отопление написано "не проведено отопление", что это на самом деле означает для жильцов? И почему вам стоит разбираться в этих цифрах?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Что значит "не проведено отопление"

На самом деле, если в квартире нет приборов учета тепла, это вовсе не значит, что отопление в доме не работает. Проблема, скорее всего, заключается в том, что в вашей квартире не установлен счетчик гигакалорий. В этом случае управляющая компания обязана выставить счета пропорционально площади квартиры.

Кто должен разбираться в платежах

Вопрос о правильности выставленных счетов лежит не на плечах собственников, а на плечах коммунальщиков. Правила предоставления коммунальных услуг, действующие по всей России, требуют, чтобы отопление было обеспечено для всего дома, а расчеты велись либо по индивидуальным счетчикам, либо по площади каждой квартиры. Минстрой подчеркивает, что полностью освобождать от оплаты за отопление — это незаконно.

Почему отопление так дорого

Отопление — это всегда самая дорогая статья расходов в зимний период. Если расчет за тепло не распределяется равномерно на весь год, платежи зимой могут быть особенно высокими. Однако важно помнить, что даже если квартира стоит пустой, отопление все равно начисляется. Перерасчет за отопление, связанный с временным отсутствием жильцов, не производится.

Что делать, если в квитанции ошибка

Если вы столкнулись с завышенными суммами в квитанциях за отопление, первым делом стоит обратиться в вашу управляющую компанию или тепловые сети для разъяснений. Коммунальщики обязаны проводить расчеты корректно и соблюдать нормы законодательства.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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