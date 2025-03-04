Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малиновый жук атакует? Защитите свой урожай с помощью соды
Удар по полигону ВСУ: новобранцы стали жертвами халатности командиров
Ногти не выдерживают геля? Советы по выбору маникюра
Зарыдал от счастья: Маколей Калкин отреагировал на победу брата на премии Оскар
Редкий кадр: Шепелев показал фото возлюбленной после выхода интервью о Фриске
Утяшева бы не одобрила: что за совет дал Воля Даве перед рождением ребёнка
Сливочный куриный суп: секрет нежного вкуса, который покорит ваши сердца
Политика и кино: почему Юра Борисов оказался номинированным на Оскар
Ответ Китая? 10 американский компаний добавлены в список неблагонадежных субъектов

Секреты коммунальных платежей, которые могут сэкономить вам деньги

1:48
Недвижимость

Когда в квитанции за отопление написано "не проведено отопление", что это на самом деле означает для жильцов? И почему вам стоит разбираться в этих цифрах?

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Что значит "не проведено отопление"

На самом деле, если в квартире нет приборов учета тепла, это вовсе не значит, что отопление в доме не работает. Проблема, скорее всего, заключается в том, что в вашей квартире не установлен счетчик гигакалорий. В этом случае управляющая компания обязана выставить счета пропорционально площади квартиры.

Кто должен разбираться в платежах

Вопрос о правильности выставленных счетов лежит не на плечах собственников, а на плечах коммунальщиков. Правила предоставления коммунальных услуг, действующие по всей России, требуют, чтобы отопление было обеспечено для всего дома, а расчеты велись либо по индивидуальным счетчикам, либо по площади каждой квартиры. Минстрой подчеркивает, что полностью освобождать от оплаты за отопление — это незаконно.

Почему отопление так дорого

Отопление — это всегда самая дорогая статья расходов в зимний период. Если расчет за тепло не распределяется равномерно на весь год, платежи зимой могут быть особенно высокими. Однако важно помнить, что даже если квартира стоит пустой, отопление все равно начисляется. Перерасчет за отопление, связанный с временным отсутствием жильцов, не производится.

Что делать, если в квитанции ошибка

Если вы столкнулись с завышенными суммами в квитанциях за отопление, первым делом стоит обратиться в вашу управляющую компанию или тепловые сети для разъяснений. Коммунальщики обязаны проводить расчеты корректно и соблюдать нормы законодательства.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Цветущий рай на клумбе: что нужно ирисам для буйного цветения
Садоводство, цветоводство
Цветущий рай на клумбе: что нужно ирисам для буйного цветения Аудио 
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Торговые войны Трампа с Китаем, Мексикой и Канадой выгодны России Любовь Степушова Вкусно и полезно. Великий пост — время для гастрономических изысков Дмитрий Плотников Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Удар по полигону ВСУ: новобранцы стали жертвами халатности командиров
Ногти не выдерживают геля? Советы по выбору маникюра
Зарыдал от счастья: Маколей Калкин отреагировал на победу брата на премии Оскар
Секреты коммунальных платежей, которые могут сэкономить вам деньги
Редкий кадр: Шепелев показал фото возлюбленной после выхода интервью о Фриске
Утяшева бы не одобрила: что за совет дал Воля Даве перед рождением ребёнка
Сливочный куриный суп: секрет нежного вкуса, который покорит ваши сердца
Политика и кино: почему Юра Борисов оказался номинированным на Оскар
Ответ Китая? 10 американский компаний добавлены в список неблагонадежных субъектов
Mustang GT500 2026: Ford готовит нечто особенное – что скрывает новый мотор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.