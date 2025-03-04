Ипотека стала неподъёмной, но квартиры всё равно покупают: почему цены не снижаются

Сколько бы ни говорили о падении цен на жилье, рынок продолжает удивлять стабильностью. Даже после повышения ключевой ставки до 21% в октябре 2024 года, цены не только не снизились, но и продолжили расти. Как это объяснить и что ждать в 2025 году?

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройка в Тюмени

Цены не ждут обвала

Рост цен на жилье в 2024 году составил 9,3% для новостроек и 4,2% для вторичного рынка. Эксперты уверены, что в ближайшее время значительного падения стоимости жилья не будет. Несмотря на то, что ставки по ипотеке в среднем достигают 29%, россияне продолжают покупать квартиры.

Как влияет высокая ставка на рынок

После повышения ставки Центробанком ипотечное кредитование ощутимо снизилось. Если в 2023 году показатели были гораздо выше, то в 2024 году объемы кредитования упали более чем в полтора раза. Но при этом цены на жилье остаются на уровне, который не доступен многим инвесторам. Для тех же, кто покупает жилье для себя, высокие ставки не стали непреодолимым препятствием.

Что происходит с покупателями

Часто покупатели не смотрят на ставку, а обращают внимание на конкретные квартиры. Местоположение, качество жилья и размер ежемесячного платежа становятся главными критериями. И это приводит к снижению суммы кредита — теперь россияне берут ипотеку на сумму от 1,5 до 5 миллионов рублей, в то время как ранее сумма могла достигать 8-9,5 миллионов.

Что происходит с новостройками

Когда отменили льготную ипотеку, ожидался обвал цен на первичное жилье, но этого не случилось. В конце весны и начале лета 2024 года было зафиксировано искусственное повышение цен из-за ажиотажа на рынке. Но после завершения программы льготного кредитования, цены начали снижаться. Однако если сравнивать текущие цены с началом года, жилье продолжило дорожать. Застройщики заканчивают 2024 год на уровне продаж 2023 года.

Почему не стоит ждать резкого падения цен

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок жилья продолжает работать. Для покупателей, которые приобретают жилье для себя, текущие условия не стали критическими. Да, ставки высоки, но многие продолжают брать ипотеку, особенно те, кто уже имеет какую-то часть суммы и лишь доплачивает разницу.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.