Эффективная чистка матраса: от ватных до поролоновых изделий

Очищение матраса от загрязнений — задача, требующая индивидуального подхода. Важно понимать, что универсального метода нет: каждый тип матраса требует своей техники ухода в зависимости от материала наполнителя и других особенностей.
Ватные матрасы нужно чистить с особым вниманием. Для того чтобы избавиться от пыли, можно воспользоваться пылесосом или выбить матрас на улице под солнечными лучами, после чего дать ему хорошенько проветриться.
Если на ватном матрасе появилось пятно, прежде всего стоит оценить его размер. Если загрязнение большое, возможно, проще будет заменить матрас. Для небольших пятен можно попробовать удалить их с помощью мыльного раствора. Вот как это сделать:
После этого важно дать матрасу хорошо высохнуть. Не забывайте, что важен каждый этап — от удаления пыли до тщательной сушки.
Для поролоновых матрасов нужно соблюдать такой алгоритм:
Особое внимание стоит уделить сушке поролонового матраса. Именно в этих матрасах чаще всего развивается грибок, если не обеспечить должное просушивание.
Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
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