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Эффективная чистка матраса: от ватных до поролоновых изделий

2:22
Недвижимость

Очищение матраса от загрязнений — задача, требующая индивидуального подхода. Важно понимать, что универсального метода нет: каждый тип матраса требует своей техники ухода в зависимости от материала наполнителя и других особенностей.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Как почистить ватный матрас

Ватные матрасы нужно чистить с особым вниманием. Для того чтобы избавиться от пыли, можно воспользоваться пылесосом или выбить матрас на улице под солнечными лучами, после чего дать ему хорошенько проветриться.

Если на ватном матрасе появилось пятно, прежде всего стоит оценить его размер. Если загрязнение большое, возможно, проще будет заменить матрас. Для небольших пятен можно попробовать удалить их с помощью мыльного раствора. Вот как это сделать:

  1. Пропылесосить и выбить матрас, чтобы убрать пыль.
  2. Подготовить бумажные полотенца, жесткую щетку, мыльный раствор и чистую воду.
  3. Обработать загрязнённую область мыльным раствором и аккуратно потереть щеткой, пока пятно не исчезнет.
  4. Удалить остатки раствора с помощью бумажных полотенец.
  5. Протереть пятно влажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.

После этого важно дать матрасу хорошо высохнуть. Не забывайте, что важен каждый этап — от удаления пыли до тщательной сушки.

Как чистить поролоновый матрас

Для поролоновых матрасов нужно соблюдать такой алгоритм:

  1. Вначале хорошо пропылесосить или выбить матрас с обеих сторон.
  2. Кладем изделие горизонтально и начинаем чистку с помощью мыльно-содового раствора, приготовленного в пропорции 1:1 (вода не должна быть горячее 40 градусов).
  3. Для удобства распыления раствора используйте пульверизатор. Дайте средству постоять на матрасе около 30 минут.
  4. Затем пятно нужно аккуратно потереть щеткой или сухими салфетками.
  5. После чистки остатки раствора тщательно смываем водой.
  6. Для окончательной сушки можно использовать фен, утюг или вентилятор, чтобы полностью убрать влагу с матраса.

Особое внимание стоит уделить сушке поролонового матраса. Именно в этих матрасах чаще всего развивается грибок, если не обеспечить должное просушивание.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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