Запах, фурнитура и детали: как выбрать качественную мебель

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбирая мебель для своего дома, каждый из нас мечтает о красивом, удобном и долговечном интерьере. Однако, не всегда стоит ориентироваться только на внешний вид. Даже самая привлекательная мебель может быстро утратить свою привлекательность, если её качество не соответствует заявленным характеристикам. Поэтому, чтобы мебель служила долго и не доставляла неприятных сюрпризов, важно грамотно подойти к процессу выбора.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Перестановка мебели

Как выбрать качественную мебель

Прежде всего, необходимо убедиться в безопасности товара. Все мебельные изделия должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие стандартам. Не поленитесь ознакомиться с документами до того, как совершите покупку.

После того как выбрали стиль и цвет, стоит пристально оценить качество товара. Это касается не только эстетических характеристик, но и долговечности.

На что стоит обратить внимание при выборе мебели

1. Запах

Любая мебель будет иметь характерный запах, однако он не должен быть слишком резким. Если в магазине вам кажется, что от мебели исходит навязчивый аромат лака, ткани или дерева, то дома он будет только усиливаться. Качественная мебель не имеет неприятных или сильных запахов.

2. Внимание к внутренним деталям

Не ограничивайтесь осмотром только внешней стороны мебели. Откройте ящики, загляните внутрь шкафа или дивана. Неровные срезы, необработанные кромки и отсутствие защитного покрытия — явные признаки того, что производитель сэкономил на материалах.

3. Оценка фурнитуры

При выборе мебели обязательно протестируйте её механизмы. Все элементы должны работать плавно, без посторонних звуков. Визуально осмотрите фурнитуру: качественные детали не имеют явных дефектов, таких как шероховатости, следы сварки или подтёки краски.

Дополнительные услуги

Если продавец предлагает вам услуги по доставке, сборке и гарантию на товар, это хороший знак. Это свидетельствует о том, что он уверен в качестве своей продукции.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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