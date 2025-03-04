Долой ипотечное рабство: рождение ребёнка освободит от долгов?

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло предложил списывать часть ипотечного кредита за каждого новорождённого ребенка. Он считает, что такая мера поможет молодым семьям легче планировать будущее и уменьшит финансовую нагрузку.
Также Пожигайло отметил, что государство должно поддерживать молодых специалистов, предлагая им жилье в ипотеку на выгодных условиях.
Это позволит молодым людям уделять больше внимания семье и тратить заработанные средства на её нужды, пишет Петербург2.
Помимо этого, он предложил вариант поддержки от работодателей: предоставление съёмного жилья на три года для ценных сотрудников. По его мнению, это поможет удерживать кадры, обеспечивая им временную стабильность и мотивируя оставаться в компании дольше.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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