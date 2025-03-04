Долой ипотечное рабство: рождение ребёнка освободит от долгов?

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Недвижимость

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло предложил списывать часть ипотечного кредита за каждого новорождённого ребенка. Он считает, что такая мера поможет молодым семьям легче планировать будущее и уменьшит финансовую нагрузку.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Также Пожигайло отметил, что государство должно поддерживать молодых специалистов, предлагая им жилье в ипотеку на выгодных условиях.

Это позволит молодым людям уделять больше внимания семье и тратить заработанные средства на её нужды, пишет Петербург2.

Помимо этого, он предложил вариант поддержки от работодателей: предоставление съёмного жилья на три года для ценных сотрудников. По его мнению, это поможет удерживать кадры, обеспечивая им временную стабильность и мотивируя оставаться в компании дольше.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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