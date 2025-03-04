Забудьте об отбеливателе: этот простой раствор вернёт белизну вашим подушкам

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие сталкиваются с появлением жёлтых пятен на подушках. Со временем пот, кожные масла, слюна и омертвевшие клетки кожи проникают через наволочку и накапливаются в ткани, что не только ухудшает внешний вид подушек, но и способствует размножению бактерий и пылевых клещей. Это может вызывать аллергию, раздражение кожи и неприятные запахи.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Эксперт Дэвид Смит рекомендует безопасный способ устранения этих пятен без использования агрессивных отбеливателей, которые могут повредить ткань.

Он советует применять раствор перекиси водорода и воды в равных пропорциях. Достаточно нанести смесь на загрязнённые участки, оставить на 10-15 минут, а затем тщательно промыть водой. Перед этим стоит протестировать средство на небольшом участке ткани.

После очистки подушки необходимо тщательно высушить на солнце — естественный свет поможет не только ускорить процесс высыхания, но и дополнительно отбелить ткань.

Смит рекомендует периодически переворачивать подушки, чтобы они полностью просохли. Этот метод позволяет вернуть подушкам чистоту, свежесть и белоснежный цвет, обеспечивая комфортный сон, пишет NewsIT.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.



Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H 2 O 2 ) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.



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