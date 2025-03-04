Плесень, бактерии и испорченный воздух? Что может пойти не так с увлажнителем

Как и теория о 10 тысячах шагов в день, идея об обязательном увлажнении воздуха появилась не сразу. Сначала на рынок вышли устройства, а затем — распространённые мифы о том, что увлажнитель воздуха жизненно необходим.
На самом деле эксперты до сих пор не пришли к единому мнению. С одной стороны, увлажнённый воздух полезен для здоровья, с другой — неправильно использованный прибор может превратить комнату в рассадник бактерий.
Снижают риск катаракты
Исследования китайских учёных показали, что увеличение влажности в среднем на 1 % снижает вероятность развития катаракты на 1,4 %.
Замедляют распространение вирусов
Чем суше воздух, тем дольше выживают вирусы. Американские учёные вычислили, что всплеск заболеваемости гриппом начинается через 17 суток после снижения влажности.
Помогают коже и дыхательной системе
Сухой воздух вызывает раздражение кожи, зуд, покраснения, провоцирует храп и потливость. Правильный уровень влажности помогает избежать этих проблем.
Размножение бактерий и плесени
Чрезмерная влажность создаёт идеальную среду для бактерий. Они попадают в лёгкие вместе с воздухом. Также плесень может появиться на стенах, особенно если прибор работает постоянно.
Опасность грязной воды
Если не чистить прибор регулярно, болезнетворные бактерии могут скапливаться в воде и распространяться по комнате.
Эфирные масла — не всегда полезны
Добавление масел в испаритель — распространённая ошибка. Некоторые из них теряют свойства при нагревании, а другие могут выделять токсичные вещества.
Увлажнитель воздуха может быть полезным, но только при правильном использовании и регулярном обслуживании. Важно:
Без этих правил даже самый дорогой увлажнитель принесёт больше вреда, чем пользы.
Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях.
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