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Плесень, бактерии и испорченный воздух? Что может пойти не так с увлажнителем

2:19
Недвижимость

Как и теория о 10 тысячах шагов в день, идея об обязательном увлажнении воздуха появилась не сразу. Сначала на рынок вышли устройства, а затем — распространённые мифы о том, что увлажнитель воздуха жизненно необходим.

Увлажнитель воздуха
Фото: https://www.freepik.com by stefamerpik
Увлажнитель воздуха

На самом деле эксперты до сих пор не пришли к единому мнению. С одной стороны, увлажнённый воздух полезен для здоровья, с другой — неправильно использованный прибор может превратить комнату в рассадник бактерий.

Польза увлажнителей воздуха

  1. Снижают риск катаракты
    Исследования китайских учёных показали, что увеличение влажности в среднем на 1 % снижает вероятность развития катаракты на 1,4 %.

  2. Замедляют распространение вирусов
    Чем суше воздух, тем дольше выживают вирусы. Американские учёные вычислили, что всплеск заболеваемости гриппом начинается через 17 суток после снижения влажности.

  3. Помогают коже и дыхательной системе
    Сухой воздух вызывает раздражение кожи, зуд, покраснения, провоцирует храп и потливость. Правильный уровень влажности помогает избежать этих проблем.

Вред увлажнителей воздуха

  1. Размножение бактерий и плесени
    Чрезмерная влажность создаёт идеальную среду для бактерий. Они попадают в лёгкие вместе с воздухом. Также плесень может появиться на стенах, особенно если прибор работает постоянно.

  2. Опасность грязной воды
    Если не чистить прибор регулярно, болезнетворные бактерии могут скапливаться в воде и распространяться по комнате.

  3. Эфирные масла — не всегда полезны
    Добавление масел в испаритель — распространённая ошибка. Некоторые из них теряют свойства при нагревании, а другие могут выделять токсичные вещества.

Увлажнитель воздуха может быть полезным, но только при правильном использовании и регулярном обслуживании. Важно:

  • Сопоставлять мощность прибора с размером помещения.
  • Регулярно чистить и менять воду, чтобы избежать размножения бактерий.
  • Не перегружать помещение влагой, чтобы не создавать среду для плесени.

Без этих правил даже самый дорогой увлажнитель принесёт больше вреда, чем пользы.

Уточнения

Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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