Плесень, бактерии и испорченный воздух? Что может пойти не так с увлажнителем

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как и теория о 10 тысячах шагов в день, идея об обязательном увлажнении воздуха появилась не сразу. Сначала на рынок вышли устройства, а затем — распространённые мифы о том, что увлажнитель воздуха жизненно необходим.

Фото: https://www.freepik.com by stefamerpik Увлажнитель воздуха

На самом деле эксперты до сих пор не пришли к единому мнению. С одной стороны, увлажнённый воздух полезен для здоровья, с другой — неправильно использованный прибор может превратить комнату в рассадник бактерий.

Польза увлажнителей воздуха

Снижают риск катаракты

Исследования китайских учёных показали, что увеличение влажности в среднем на 1 % снижает вероятность развития катаракты на 1,4 %. Замедляют распространение вирусов

Чем суше воздух, тем дольше выживают вирусы. Американские учёные вычислили, что всплеск заболеваемости гриппом начинается через 17 суток после снижения влажности. Помогают коже и дыхательной системе

Сухой воздух вызывает раздражение кожи, зуд, покраснения, провоцирует храп и потливость. Правильный уровень влажности помогает избежать этих проблем.

Вред увлажнителей воздуха

Размножение бактерий и плесени

Чрезмерная влажность создаёт идеальную среду для бактерий. Они попадают в лёгкие вместе с воздухом. Также плесень может появиться на стенах, особенно если прибор работает постоянно. Опасность грязной воды

Если не чистить прибор регулярно, болезнетворные бактерии могут скапливаться в воде и распространяться по комнате. Эфирные масла — не всегда полезны

Добавление масел в испаритель — распространённая ошибка. Некоторые из них теряют свойства при нагревании, а другие могут выделять токсичные вещества.

Увлажнитель воздуха может быть полезным, но только при правильном использовании и регулярном обслуживании. Важно:

Сопоставлять мощность прибора с размером помещения.

Регулярно чистить и менять воду, чтобы избежать размножения бактерий.

Не перегружать помещение влагой, чтобы не создавать среду для плесени.

Без этих правил даже самый дорогой увлажнитель принесёт больше вреда, чем пользы.

Уточнения

Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.