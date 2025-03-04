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7 ошибок при уборке пылесосом, которые делают ваш дом ещё грязнее

3:00
Недвижимость

Вы уверены, что действительно убираетесь, а не просто размазываете грязь по дому? Пылесос может стать вашим злейшим врагом, если не использовать его правильно. Вот ошибки, из-за которых ваш дом остаётся пыльным, а техника выходит из строя.

Уборка за собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка за собакой

1. Забитый пылесборник — главный источник грязи

Если мотор работает в "пыльном аду", а из пылесоса пахнет, как из мусорного бака, значит, контейнер давно не чистился. Современные модели предупреждают мигающим индикатором, а старые страдают молча.

Что делать:

  • Опустошайте пылесборник, когда он заполнен на две трети.
  • Моющие мешки промывайте водой с мылом.
  • Фильтры HEPA регулярно меняйте — они спасают вас от аллергии.

2. Щётки и шланги — тайные враги чистоты

После нескольких уборок щётка превращается в войлочную броню из шерсти и волос. Шланги засоряются, а мощность всасывания падает.

Решение:

  • После каждой уборки очищайте щётку ножницами.
  • Раз в полгода замачивайте шланги и насадки в мыльной воде, затем прочищайте проволокой.

3. Скорость убивает эффективность

Мчаться по квартире с пылесосом, как гонщик Формулы-1, бессмысленно. Около 70% пыли остаётся в ковре, если проходить его слишком быстро.

Как надо:

  • Двигайтесь медленно, проходя каждый участок дважды.
  • Ковры пылесосьте крест-накрест для максимального очищения.

4. Максимальная мощность — не всегда лучше

Включать турбо-режим на плитке или ламинате — верный способ угробить мотор.

Как делать правильно:

  • Турбо-режим нужен только для ковров и мягкой мебели.
  • На твёрдых покрытиях используйте среднюю мощность.

5. Насадки — выбираем правильно

Использовать насадку для ковров на паркете — всё равно что чистить зубы щёткой для унитаза.

Что делать:

  • Для твёрдых полов выбирайте щётки с гладким основанием.
  • Для ковров используйте насадки с жёсткой щетиной.

6. Вода и пылесос — смертельное комбо

Если у вас нет аквафильтра, даже капля влаги может превратить технику в вонючий болотообразный комок.

Что запрещено:

  • Никогда не пылесосьте мокрую поверхность обычным пылесосом.
  • Строительную пыль собирайте только промышленными моделями.

7. Беспорядочная уборка — ошибка, о которой не задумываются

Пылесосите пол, а потом протираете пыль с полок? Поздравляем — только что устроили грязевой дождь.

Как надо:

  • Уборку начинайте сверху — с потолка и полок.
  • Пылесосьте в самом конце, когда вся пыль уже осела.

Теперь вы знаете главные ошибки. Пылесос может стать вашим союзником в битве с грязью, если использовать его правильно!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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