7 ошибок при уборке пылесосом, которые делают ваш дом ещё грязнее

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что действительно убираетесь, а не просто размазываете грязь по дому? Пылесос может стать вашим злейшим врагом, если не использовать его правильно. Вот ошибки, из-за которых ваш дом остаётся пыльным, а техника выходит из строя.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Уборка за собакой

1. Забитый пылесборник — главный источник грязи

Если мотор работает в "пыльном аду", а из пылесоса пахнет, как из мусорного бака, значит, контейнер давно не чистился. Современные модели предупреждают мигающим индикатором, а старые страдают молча.

Что делать:

Опустошайте пылесборник, когда он заполнен на две трети.

Моющие мешки промывайте водой с мылом.

Фильтры HEPA регулярно меняйте — они спасают вас от аллергии.

2. Щётки и шланги — тайные враги чистоты

После нескольких уборок щётка превращается в войлочную броню из шерсти и волос. Шланги засоряются, а мощность всасывания падает.

Решение:

После каждой уборки очищайте щётку ножницами.

Раз в полгода замачивайте шланги и насадки в мыльной воде, затем прочищайте проволокой.

3. Скорость убивает эффективность

Мчаться по квартире с пылесосом, как гонщик Формулы-1, бессмысленно. Около 70% пыли остаётся в ковре, если проходить его слишком быстро.

Как надо:

Двигайтесь медленно, проходя каждый участок дважды.

Ковры пылесосьте крест-накрест для максимального очищения.

4. Максимальная мощность — не всегда лучше

Включать турбо-режим на плитке или ламинате — верный способ угробить мотор.

Как делать правильно:

Турбо-режим нужен только для ковров и мягкой мебели.

На твёрдых покрытиях используйте среднюю мощность.

5. Насадки — выбираем правильно

Использовать насадку для ковров на паркете — всё равно что чистить зубы щёткой для унитаза.

Что делать:

Для твёрдых полов выбирайте щётки с гладким основанием.

Для ковров используйте насадки с жёсткой щетиной.

6. Вода и пылесос — смертельное комбо

Если у вас нет аквафильтра, даже капля влаги может превратить технику в вонючий болотообразный комок.

Что запрещено:

Никогда не пылесосьте мокрую поверхность обычным пылесосом.

Строительную пыль собирайте только промышленными моделями.

7. Беспорядочная уборка — ошибка, о которой не задумываются

Пылесосите пол, а потом протираете пыль с полок? Поздравляем — только что устроили грязевой дождь.

Как надо:

Уборку начинайте сверху — с потолка и полок.

Пылесосьте в самом конце, когда вся пыль уже осела.

Теперь вы знаете главные ошибки. Пылесос может стать вашим союзником в битве с грязью, если использовать его правильно!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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