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Плесень в стиральной машине? Простые способы избавиться от неё навсегда

1:24
Недвижимость

Стиральная машина нуждается в регулярной чистке, иначе со временем в ней может появиться плесень и неприятный запах. Чтобы этого не допустить, важно регулярно запускать режим самоочистки.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Как включить самоочистку в разных моделях

К сожалению, универсального алгоритма нет — у каждого производителя этот режим активируется по-разному.

  • LG — одновременно зажмите кнопки "Интенсивная" и "Без складок" (объединены квадратной скобкой со звездочкой). Удерживайте до появления надписи "tcL" (Tub Clean), затем нажмите "Старт/Пауза".
  • Indesit — в новых моделях зажмите кнопки "&frac12 отжима" и "Лёгкая глажка". В старых моделях — "А" и "В" (полоскание и отжим).
  • Samsung — достаточно нажать одну кнопку ECO Drum Clean.

Дополнительные меры для предотвращения плесени

Чтобы стиральная машина оставалась чистой, важно:

  • Проветривать барабан после стирки, оставляя дверцу приоткрытой.
  • Протирать уплотнитель на дверце и лоток для порошка после каждой стирки.
  • Использовать минимальное количество моющего средства, так как его излишки оседают внутри машины.
  • Запускать стирку при высокой температуре хотя бы раз в месяц.

Соблюдая эти рекомендации, можно легко избежать появления плесени и неприятного запаха.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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