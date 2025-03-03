Плесень в стиральной машине? Простые способы избавиться от неё навсегда

Стиральная машина нуждается в регулярной чистке, иначе со временем в ней может появиться плесень и неприятный запах. Чтобы этого не допустить, важно регулярно запускать режим самоочистки.
К сожалению, универсального алгоритма нет — у каждого производителя этот режим активируется по-разному.
Чтобы стиральная машина оставалась чистой, важно:
Соблюдая эти рекомендации, можно легко избежать появления плесени и неприятного запаха.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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