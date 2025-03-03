Плесень в стиральной машине? Простые способы избавиться от неё навсегда

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина нуждается в регулярной чистке, иначе со временем в ней может появиться плесень и неприятный запах. Чтобы этого не допустить, важно регулярно запускать режим самоочистки.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Как включить самоочистку в разных моделях

К сожалению, универсального алгоритма нет — у каждого производителя этот режим активируется по-разному.

LG — одновременно зажмите кнопки "Интенсивная" и "Без складок" (объединены квадратной скобкой со звездочкой). Удерживайте до появления надписи "tcL" (Tub Clean), затем нажмите "Старт/Пауза".

— одновременно зажмите кнопки "Интенсивная" и "Без складок" (объединены квадратной скобкой со звездочкой). Удерживайте до появления надписи "tcL" (Tub Clean), затем нажмите "Старт/Пауза". Indesit — в новых моделях зажмите кнопки "½ отжима" и "Лёгкая глажка". В старых моделях — "А" и "В" (полоскание и отжим).

— в новых моделях зажмите кнопки "½ отжима" и "Лёгкая глажка". В старых моделях — "А" и "В" (полоскание и отжим). Samsung — достаточно нажать одну кнопку ECO Drum Clean.

Дополнительные меры для предотвращения плесени

Чтобы стиральная машина оставалась чистой, важно:

Проветривать барабан после стирки, оставляя дверцу приоткрытой.

Протирать уплотнитель на дверце и лоток для порошка после каждой стирки.

Использовать минимальное количество моющего средства, так как его излишки оседают внутри машины.

Запускать стирку при высокой температуре хотя бы раз в месяц.

Соблюдая эти рекомендации, можно легко избежать появления плесени и неприятного запаха.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.