Тесно, но уютно: 5 мест, где можно разместить стиральную машину в маленькой ванной

Маленькая ванная — это вызов для владельцев, ведь в ограниченном пространстве нужно уместить всё необходимое. Однако даже в самой компактной комнате можно найти место для стиральной машины, если воспользоваться дизайнерскими хитростями.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая ванная комната

1. Возле умывальника

Один из самых популярных способов — установка стиральной машины рядом с умывальником. Чтобы техника не выбивалась из общего дизайна, её можно встроить под единую столешницу, которая визуально объединит элементы и создаст гармоничный вид.

2. В нише

Если в ванной есть углубление или ниша, это идеальное место для стиральной машины. Встроенная техника позволит освободить остальное пространство, а сверху можно разместить дополнительные полки или шкафчики для хранения.

3. Под плоским умывальником

Компактный вариант, при котором стиральная машина прячется под раковиной. Такое решение экономит место, но есть нюанс: высота умывальника может оказаться неудобной. Поэтому перед установкой стоит продумать эргономику.

4. В шкафу или пенале

Если места совсем мало, стиральную машину можно спрятать в встроенный шкаф. Дверцы при желании заменяются текстильной шторкой, что особенно удобно в условиях ограниченного пространства. Внутри пенала можно предусмотреть дополнительные полки для полотенец и бытовой химии.

5. Возле душевой кабины

Если заменить ванну на душевую кабину, появляется больше свободного пространства. В таком случае рядом со стиральной машиной можно разместить шкафчики, тумбу или корзину для белья, не теряя функциональности помещения.

Правильное размещение стиральной машины не только решает проблему нехватки места, но и делает ванную удобной и эстетичной.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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