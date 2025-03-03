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Какие комнатные растения в моде? Тренды 2025 года, которые сделают ваш интерьер стильным

2:06
Недвижимость

Растения давно перестали быть просто элементом декора — они стали важной частью уютного, атмосферного интерьера. Грамотно подобранные зелёные акценты помогают преобразить пространство, добавляя ему естественности и свежести. Какие растения будут особенно актуальны в 2025 году?

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

1. Цветущие растения — яркий акцент в интерьере

Комнатные цветущие растения позволяют "раскрасить" пространство, сделать интерьер живее и интереснее. Среди наиболее эффектных — хойя, которая создаёт атмосферу уюта и гармонии.

2. Высокие акцентные деревья

Горшечные деревья остаются в тренде, особенно в просторных помещениях. Они придают интерьеру ощущение роскоши и натуральности. Лучшими вариантами считаются оливковое дерево, пальма и фикус — они легко вписываются в разные стили и требуют минимального ухода.

3. Комнатные лианы — лёгкость и динамика

Свисающие растения делают интерьер живым и динамичным. Особенно популярен сингониум, который отличается неприхотливостью и декоративностью. В 2025 году актуальны сорта с розоватыми листьями, придающими пространству мягкость и уют.

4. Орхидеи — классика в новом прочтении

Эти утончённые цветы остаются в моде, но теперь их выбирают в необычных оттенках. Помимо традиционных белых и фиолетовых, популярность набирают редкие цветовые вариации. В тренде также экзотические сорта и миниатюрные формы орхидей, которые смотрятся особенно стильно.

Зелёные акценты для стильного интерьера

Комнатные растения не просто украшают дом — они создают особую атмосферу, улучшают микроклимат и делают пространство более уютным. Выбирая зелёных помощников, можно не только следовать модным тенденциям, но и подчеркивать индивидуальность своего интерьера.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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