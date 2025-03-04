Венецианская штукатурка больше не в моде? Что сейчас используют в интерьере

Виниловые обои и венецианская штукатурка долгое время считались эталоном стильного интерьера. Однако дизайнеры всё чаще выбирают иной материал, который придаёт пространству глубину и фактурность.
Классическая штукатурка снова занимает лидирующие позиции в дизайне интерьеров. Этот материал не только создаёт интересную текстуру, но и привносит в пространство уют и особую атмосферу.
Где смотрится лучше всего? В традиционных интерьерах классическая штукатурка выглядит особенно гармонично, но даже в современных минималистичных интерьерах она способна добавить аутентичности.
Отдельного внимания заслуживает алмазная штукатурка. Этот вариант наносится на гипсокартон и придаёт стенам глубину цвета с лёгким благородным блеском.
Главное преимущество — ощущение аристократической старины, которое создаёт этот материал. В отличие от венецианской штукатурки, алмазная обладает более естественным сиянием, не перегружая интерьер глянцем.
Если хочется добавить в интерьер нотку ретро, можно обратить внимание на винтажную штукатурку. Однако стоит учитывать, что она содержит больше блеска и подходит не для всех стилей.
Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco «гипс, известь, алебастр») — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.
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