Венецианская штукатурка больше не в моде? Что сейчас используют в интерьере

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Виниловые обои и венецианская штукатурка долгое время считались эталоном стильного интерьера. Однако дизайнеры всё чаще выбирают иной материал, который придаёт пространству глубину и фактурность.

Фото: flickr.com by chair bazaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостинная комната

Возвращение классики

Классическая штукатурка снова занимает лидирующие позиции в дизайне интерьеров. Этот материал не только создаёт интересную текстуру, но и привносит в пространство уют и особую атмосферу.

Где смотрится лучше всего? В традиционных интерьерах классическая штукатурка выглядит особенно гармонично, но даже в современных минималистичных интерьерах она способна добавить аутентичности.

Алмазная штукатурка: новый фаворит

Отдельного внимания заслуживает алмазная штукатурка. Этот вариант наносится на гипсокартон и придаёт стенам глубину цвета с лёгким благородным блеском.

Главное преимущество — ощущение аристократической старины, которое создаёт этот материал. В отличие от венецианской штукатурки, алмазная обладает более естественным сиянием, не перегружая интерьер глянцем.

А что с винтажной штукатуркой?

Если хочется добавить в интерьер нотку ретро, можно обратить внимание на винтажную штукатурку. Однако стоит учитывать, что она содержит больше блеска и подходит не для всех стилей.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco «гипс, известь, алебастр») — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.



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