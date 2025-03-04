Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды
Планета-обманщик: Марс спрятал воду, но его заначку уже нашли
Можно ли вырастить черный трюфель у себя в огороде? Разбираемся без мифов

Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее

3:52
Недвижимость

Баня на даче — это не просто место для отдыха, а необходимый элемент комфортного загородного проживания. При её строительстве важно учесть множество факторов: от выбора материалов до правильной организации пространства. Ошибки на любом этапе могут привести к дополнительным расходам или неудобствам в эксплуатации.

Сауна
Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сауна

Выбор места: отдельно или в доме?

При ограниченном пространстве на участке баню можно разместить в доме, однако отдельно стоящая постройка позволяет избежать проблем с вентиляцией, влажностью и перегревом. Кроме того, в доме можно оборудовать душевую, что сэкономит время и ресурсы, когда нет необходимости топить баню.

Материалы: дерево или кирпич?

Традиционно баню строят из дерева, однако кирпичные и блочные конструкции становятся всё более популярными благодаря долговечности и устойчивости к влаге. При этом внутреннюю отделку можно выполнить из натурального дерева, сохранив приятный микроклимат. Кирпич отличается высокой прочностью, что подтверждают исторические здания, сохранившие свою структуру более 100 лет.

Однако деревянные бани требуют регулярного ухода. Несвоевременная обработка древесины может привести к поражению вредителями, такими как пчёлы-плотники, способные выдалбливать ходы в стенах.

Оптимальные размеры и планировка

Размер бани определяется доступной площадью и планируемой частотой её использования. Если предполагается только парилка и предбанник, то достаточно компактного варианта. При желании можно добавить зону отдыха, что позволит использовать помещение и в зимний период.

Пример удачного решения:

  • Габариты: 4,5x5 м.
  • Высота фундамента: 70 см, выполнен из раствора с наполнителем из битого кирпича.
  • Вентиляционные отверстия в нижнем ряду кладки для улучшения циркуляции воздуха.

Кирпичная кладка и вентиляция

Для долговечности конструкции кладка выполняется с небольшим нависанием над фундаментом. Через каждые 5-7 рядов укладывается кладочная сетка, усиливающая связку стен.

Окна фиксируются с помощью монтажной пены и дополнительных креплений, что предотвращает их смещение при эксплуатации. В парилке используются стеклоблоки, пропускающие свет, но не позволяющие выходить теплу.

Организация второго этажа и печь

Высота второго этажа рассчитана таким образом, чтобы при необходимости его можно было использовать как дополнительное жилое пространство. Пол уложен на прочные лаги, закреплённые в стенах.

Печная труба будет выводиться через стену и подниматься вдоль наружной поверхности, что позволит избежать риска протечек на крыше.

Короба и декоративная отделка

Для закрытия пространства между крышей и стенами используются пластиковые короба, которые защищают постройку от осадков и придают ей законченный вид. При их установке важно учитывать правило точности замеров, чтобы избежать перекосов.

Как вписать баню в общий стиль участка?

Баня должна гармонично сочетаться с другими строениями. Спешка на этапе проектирования может привести к тому, что постройка будет выглядеть инородным элементом.

На данный момент в бане уложены полы и потолок: в парилке — из осины, в остальных помещениях — из сосны. Завершающий этап включает установку печи, внутреннюю отделку и устройство отмостки. После этого баня будет полностью готова к эксплуатации.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum, balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее
Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды
Планета-обманщик: Марс спрятал воду, но его заначку уже нашли
Можно ли вырастить черный трюфель у себя в огороде? Разбираемся без мифов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.