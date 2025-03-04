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Цвета, которые убивают уют: что лучше не использовать в интерьере

2:31
Недвижимость

Вы подобрали идеальные обои, купили стильный диван и даже нашли подушки в тон… но что-то всё равно не так. Комната кажется неуютной, напрягает глаза, а гости украдкой морщатся. Проблема может быть в одном-единственном цвете, который исподтишка разрушает гармонию.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Холодный белый: неоновый кошмар вместо элегантности

Белый считается классическим решением для оформления пространства. Он действительно может визуально расширить комнату, но если естественного света недостаточно, холодный белый превращает жильё в больничную палату. Он подчёркивает каждую царапину на мебели, делает пыль на полу более заметной и создаёт ощущение стерильности, лишая дом уюта.

Как исправить: Замените его на тёплые оттенки — сливочный, цвет слоновой кости или нежный беж. Они добавят мягкости даже строгому минимализму.

Кислотно-зелёный: акцент, который перетягивает всё внимание

Яркие зелёные детали часто используют, чтобы добавить интерьеру свежести. Но кислотный зелёный ведёт себя как незваный гость — конфликтует с пастельными оттенками, перегружает пространство и раздражает глаза. Даже небольшая подушка такого цвета может "разорвать" визуальную гармонию комнаты.

Как исправить: Если хочется добавить зелени, выбирайте приглушённые оттенки — мятный, оливковый или шалфейный. Они освежают интерьер, но при этом не спорят с остальными цветами.

Черный: стиль или визуальная ловушка?

В малых дозах чёрный цвет придаёт интерьеру глубину, но стоит переборщить — и комната начнёт давить. Чёрные стены, пол или потолок требуют идеального освещения и дорогих материалов, иначе помещение становится тёмной пещерой.

Как исправить: Если хочется выразительных акцентов, замените чёрный на графитовый, угольно-серый или глубокий тёмно-синий. Эти оттенки сохраняют эффект стильной глубины, но не делают комнату мрачной.

Ваш интерьер в опасности?

Осмотритесь. Может быть, на вашей кухне стоит красный чайник, который спорит с терракотовым фартуком. Или в спальне висит фиолетовый абажур, который превращает уют в кадр из триллера. Запомните: цвет — ваш союзник, но только если его правильно дозировать.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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