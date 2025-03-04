Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить
Забудьте о неприятных запахах: рулон туалетной бумаги в холодильнике изменит всё

Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер

3:01
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые гостиные выглядят уютно и стильно, а другие — словно хаотичная галерея случайных вещей? Пустая стена над диваном кажется идеальным местом для декора, но именно здесь совершаются самые грубые интерьерные ошибки.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

Массивные часы, полки с безделушками, семейные фото в одинаковых рамках — всё это может разрушить гармонию комнаты, сделать её перегруженной и даже неуютной. Но это не значит, что стену нужно оставлять пустой! Главное — правильно выбрать элементы, которые подчеркнут стиль интерьера, а не превратят его в музей странных решений.

Что нельзя вешать над диваном, если вы хотите создать гармоничное пространство? Разбираем 5 распространённых ошибок, которые могут испортить даже самую красивую гостиную.

Ошибка №1: Семейные фото — уют или поликлиника?

Кажется, что над диваном идеальное место для фото в рамках, но именно это превращает гостиную в хаос. Ряды одинаковых изображений дробят пространство, а интерьер теряет стиль. Взгляд цепляется за множество мелких деталей, и вместо уюта получается визуальный шум. Решение? Разместите семейные снимки в более камерных местах — на узкой стене у лестницы, в спальне или коридоре.

Ошибка №2: Открытые полки — не склад сувениров!

Маленькие вазочки, статуэтки, сувениры из путешествий… Всё это выглядит мило, но создаёт эффект нагромождения. Гостиная превращается в лавку антиквариата, а зона отдыха — в пыльный склад. Гораздо лучше смотрится один крупный элемент: стильное текстильное панно, абстрактная картина или металлическая композиция.

Ошибка №3: Декор не по размеру — маленькая заплатка

Главное правило — соразмерность. Картина формата А4 над диваном длиной два метра выглядит нелепо, как крошечная заплатка на большой стене. Декоративный элемент должен занимать примерно ⅔ от ширины дивана, тогда композиция будет гармоничной.

Ошибка №4: Блики в глаза — недопустимо!

Зеркала, глянцевые поверхности и блестящие элементы в зоне прямого света — плохая идея. Они создают блики от ламп и солнца, мешая расслабиться. Лучший выбор — матовые текстуры или стекло с антибликовым покрытием.

Ошибка №5: Декор, который отвлекает от интерьера

Массивные часы, вычурные зеркала, гигантские панно, кричащие "Посмотрите на меня!" — всё это перетягивает внимание на себя, нарушая баланс комнаты. Вместо этого стоит выбирать нейтральные элементы, которые дополняют интерьер, а не спорят с ним.

Главное правило: декор над диваном должен создавать точку притяжения, задавать настроение, но не перегружать пространство.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Жёсткий ответ России. Что будет, если Британия отправит свои войска на Украину Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Последние материалы
Жёсткий ответ России. Что будет, если Британия отправит свои войска на Украину
Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер
После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.