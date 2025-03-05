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Не просто мыть, а обеззараживать: вирусолог рассказала, как правильно обращаться с мусорным ведром

Недвижимость

Регулярная очистка мусорного ведра — важный аспект поддержания гигиены в доме. Однако, чтобы действительно защитить себя и близких от микробов, необходимо не только очищать, но и дезинфицировать ведро. Вирусолог доктор Осеан Сорель в разговоре с французским изданием Femme Actuelle поделилась советами о том, как правильно это делать.

Мусорное ведро
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мусорное ведро

Мусорное ведро — идеальная среда для размножения микробов из-за большого количества органических отходов. Даже если оно кажется чистым, на его поверхности могут скапливаться бактерии и вирусы. Регулярная уборка помогает избавиться от грязи и пыли, уменьшить запахи и снизить количество микробов на поверхности ведра. Однако, чтобы уничтожить большинство микробов, необходима дезинфекция.

Дезинфекция предполагает использование более мощных средств, которые убивают 99,9% бактерий. Это значительно снижает риск распространения инфекций. Важно понимать, когда и как часто проводить дезинфекцию.

Доктор Сорель рекомендует проводить уборку мусорного ведра регулярно, а дезинфекцию — только при необходимости. Это может быть:

  • Когда ведро заметно загрязнилось.
  • Если в доме есть уязвимые люди (пожилые, дети, люди с ослабленным иммунитетом).
  • Во время эпидемий.

Для эффективной дезинфекции можно использовать смесь отбеливателя и воды. Отбеливатель является мощным дезинфицирующим средством, которое убивает большинство микробов. Однако, важно соблюдать меры предосторожности:

  • Использовать перчатки.
  • Не смешивать отбеливатель с другими химическими веществами, такими как лимон или уксус. Это может привести к опасным химическим реакциям.
  • Не добавлять горячую воду, так как это снижает эффективность отбеливателя.
  • После обработки ведра смесью отбеливателя и воды, его необходимо тщательно промыть чистой водой. Это поможет удалить остатки отбеливателя и предотвратить его попадание на руки или поверхности.

Доктор Сорель напоминает, что даже "натуральные" дезинфицирующие средства могут быть агрессивными и требуют осторожного обращения. Если вы решили заменить отбеливатель другим средством, убедитесь, что оно безопасно для использования.

Таким образом, регулярная уборка и правильная дезинфекция мусорного ведра помогут создать более безопасную и гигиеничную среду в доме.

Уточнения

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Не просто мыть, а обеззараживать: вирусолог рассказала, как правильно обращаться с мусорным ведром
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