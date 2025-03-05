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Ипотечный капкан: при какой ставке россияне готовы купить жильё?

1:55
Недвижимость

Исследование ТСТН показало, что большинство россиян готовы оформить ипотеку при ставке 10%. Однако 16% респондентов предпочитают ставку 17%. В настоящее время базовые ставки по ипотеке на первичное жилье начинаются от 25%, но застройщики совместно с банками предлагают программы, которые позволяют снизить ставку и стимулировать спрос.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

Почти 80% опрошенных не планируют брать ипотеку в текущем году. Спрос на ипотечные программы снизился из-за роста ключевой ставки и завершения программ льготной ипотеки в прошлом году. Однако с октября прошлого года ключевая ставка стабилизировалась на уровне 21%, и эксперты ожидают ее снижения в этом году, что может положительно сказаться на спросе на ипотеку, сообщает Газета.Ru.

Россияне одинаково подходят к покупке квартиры и дома в ипотеку. 70% респондентов готовы взять кредит на строительство или покупку дома при ставке 10%, а 16% — при ставке 17%.

По словам Анатолия Нестерова, генерального директора ТСТН, основной прирост нового предложения на рынке недвижимости в последние годы обеспечивался за счет сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Введение эскроу-счетов повысило защищенность покупателей и усилило спрос на загородную недвижимость.

В некоторых регионах, таких как Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия и Алтай, доля ипотеки на ИЖС превышает 50%, а в Московской области составляет около трети от общего числа ипотечных кредитов. Высокие ставки по ипотеке сдерживают спрос на ИЖС, но ожидается, что после снижения ключевой ставки спрос на этот сегмент увеличится.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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