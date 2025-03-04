Как доказать право на имущество, если оно уже признано выморочным

3:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда человек умирает без наследников или родственники не успевают вовремя заявить права на имущество, оно признается выморочным и передается государству. Однако такой исход не всегда окончательный — в ряде случаев наследство можно вернуть через суд.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диалог мужчины и женщины

Когда имущество становится выморочным

Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ, наследники должны заявить свои права в течение шести месяцев после смерти владельца. Если этого не происходит, имущество переходит государству. Это случается, если:

У умершего нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

Родственники лишены права наследования (например, признаны недостойными или исключены из завещания).

Все наследники отказались от имущества, чаще всего из-за долгов, превышающих его стоимость.

Кому достается выморочное имущество

Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ, недвижимость (дом, квартира, земельный участок) переходит в собственность муниципалитета, где она находится. Если это Москва, Санкт-Петербург или Севастополь, имущество становится собственностью субъекта федерации.

Остальное наследство — коммерческая недвижимость, автомобили, ценные бумаги, интеллектуальная собственность — переходит государству. Государственные органы не могут отказаться от наследства и принимают его вместе с долгами.

Можно ли вернуть выморочное имущество

Если вы пропустили срок вступления в наследство, но имеете законные основания его получить, шанс вернуть имущество есть. Главное — доказать уважительные причины пропуска срока:

Вы не знали о смерти наследодателя.

Пребывали в больнице на длительном лечении.

Проживали в другом регионе или за границей.

Отбывали наказание в местах лишения свободы.

Информацию о наследстве от вас скрыли намеренно.

Кратковременная болезнь или незнание закона в суде не считаются уважительными причинами.

Кроме того, если вы пользовались имуществом фактически (например, жили в квартире и оплачивали коммунальные услуги), можно снять с него статус выморочного.

Как вернуть выморочное имущество через суд

Для того, чтобы вернуть выморочное имущество через суд нужно составить исковое заявление о признании вас наследником. Если вы пропустили срок — подается иск о его восстановлении. Подать иск в районный суд по месту нахождения имущества (лично или по почте). Копию отправляют ответчику — территориальному отделу Росимущества.

Дождаться решения суда. Если оно будет в вашу пользу, статус выморочного имущества отменят, а вас признают законным наследником. После оформить имущество в Росреестре или МФЦ, предоставив копию судебного решения и заявление на регистрацию.

Что будет с имуществом, если его не вернуть

Если наследник не заявляет права, государство распоряжается имуществом на свое усмотрение. Квартиры могут сдавать в социальный наем, а другие активы продавать на аукционах. Поэтому, если у вас есть шансы вернуть наследство, лучше не откладывать обращение в суд.

Уточнения

Суд - орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



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