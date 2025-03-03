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Простая смесь, которая заставит тараканов бежать без оглядки

1:43
Недвижимость

Забыли про химические аэрозоли и агрессивные инсектициды? Смесь белого уксуса и орегано справится с тараканами не хуже магазинных средств, но при этом останется безопасной для дома и окружающей среды.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

Почему это работает?

Орегано содержит карвакрол — эфирное масло с сильными репеллентными свойствами. Оно нарушает работу сенсорных систем насекомых, отпугивая их.
Белый уксус обладает резким запахом, дезинфицирует поверхности и удаляет следы еды, которые привлекают тараканов.

Объединяя эти два компонента, мы получаем эффективное средство, которое мешает тараканам ориентироваться и надолго отпугивает их из дома.

Как приготовить натуральный репеллент?

Вам понадобится:

  • 2 столовые ложки сушёного орегано (или несколько свежих веточек)
  • 1 стакан белого уксуса
  • 1 литр воды
  • Пульверизатор

Инструкция:

  1. Измельчите орегано, чтобы высвободить эфирные масла.
  2. Смешайте уксус с водой, добавьте орегано и тщательно перемешайте.
  3. Оставьте на 15-20 минут, чтобы смесь настоялась.
  4. Перелейте жидкость в пульверизатор.
  5. Распылите средство в местах, где могут появляться тараканы: на кухне, у мусорного ведра, в углах и щелях.

Дополнительные советы:

  • Регулярно обновляйте средство, чтобы поддерживать эффект.
  • Используйте его не только в доме, но и на балконе, в кладовой или гараже.
  • Добавьте несколько капель эфирного масла лаванды или мяты для усиления действия.

Этот метод поможет защитить дом без вреда для здоровья!

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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