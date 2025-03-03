Простая смесь, которая заставит тараканов бежать без оглядки

Забыли про химические аэрозоли и агрессивные инсектициды? Смесь белого уксуса и орегано справится с тараканами не хуже магазинных средств, но при этом останется безопасной для дома и окружающей среды.
Орегано содержит карвакрол — эфирное масло с сильными репеллентными свойствами. Оно нарушает работу сенсорных систем насекомых, отпугивая их.
Белый уксус обладает резким запахом, дезинфицирует поверхности и удаляет следы еды, которые привлекают тараканов.
Объединяя эти два компонента, мы получаем эффективное средство, которое мешает тараканам ориентироваться и надолго отпугивает их из дома.
Вам понадобится:
Инструкция:
Этот метод поможет защитить дом без вреда для здоровья!
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.