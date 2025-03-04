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Встречная сделка при продаже квартиры: как избежать опасных ошибок

3:48
Недвижимость

Продавать одну квартиру и одновременно покупать другую — непростая задача, но она решается с помощью встречной сделки. Такой способ позволяет избежать накопления денег на новый объект или первоначальный взнос. Однако главная сложность в том, что все этапы сделки должны происходить синхронно.

Страхование
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страхование

Как работают встречные сделки

Когда продажа квартиры не привязана к покупке другой, это называется свободной сделкой. В этом случае продавец получает деньги, а покупатель становится владельцем жилья. Такой вариант удобен, если продавец не спешит покупать новый объект. Однако, чем дольше он ждёт, тем выше шанс, что цены на недвижимость вырастут.

Встречная сделка, или альтернативная, предполагает, что деньги от проданной квартиры сразу же идут на покупку другой. Чаще всего обе сделки проходят в один день, и участники должны заранее согласовать все детали. Это занимает больше времени, так как необходимо найти подходящий вариант и договориться со всеми сторонами.

Виды встречных сделок

Различают несколько типов таких сделок, в зависимости от количества участников и стоимости недвижимости:

  • По числу участников

Простая двусторонняя сделка — обмен квартирами между двумя собственниками.
Сложные многосторонние схемы — когда задействовано три и более объекта.

  • По стоимости недвижимости

Равнозначный обмен: если квартиры стоят примерно одинаково, сделка проходит без доплат.
Обмен с доплатой: если одна квартира дороже другой, разница компенсируется деньгами, ремонтом или покупкой мебели и техники.

  • По количеству квартир

Обычная сделка: продажа одной квартиры и покупка другой.
Сложные схемы: например, обмен двух квартир на одну большую или наоборот — разделение одной квартиры на две меньшие. Такие сделки часто проводят семьи, которые объединяют жильё или, наоборот, разъезжаются.

Помощь риелтора

Встречная сделка требует тщательной координации всех участников, проверки документов и синхронизации этапов. Любые задержки могут привести к срыву всей цепочки.

Риелтор поможет:

  • Найти подходящий вариант жилья.
  • Подготовить документы и организовать показ квартиры.
  • Проверить юридическую чистоту объекта.
  • Согласовать все условия с участниками сделки.
  • Оформить договор купли-продажи и зарегистрировать сделку в Росреестре.

Если у других участников сделки также есть риелторы, профессиональный агент защитит ваши интересы.

Этапы проведения встречной покупки

Чтобы сделка прошла успешно, важно соблюдать чёткий порядок действий:

  • Оценка и подготовка объекта

Определите реальную рыночную стоимость своей квартиры. Если жильё покупается в ипотеку, понадобится профессиональная оценка. Улучшите внешний вид квартиры перед продажей: клининг, мелкий ремонт, минимальный хоумстейджинг помогут продать её быстрее.

  • Поиск вариантов и согласование условий

Найдите квартиру, которая соответствует вашим требованиям. Договоритесь с продавцами о сроках и условиях.
Проверка документов
Убедитесь, что на обе квартиры нет обременений, арестов и других юридических проблем. Если в сделке участвует ипотека, дополнительно согласуйте её с банком.

  • Оформление сделки

Все участники подписывают договор купли-продажи, передача денег происходит через банковскую ячейку или аккредитив. Затем сделки регистрируются в Росреестре.

Уточнения

Сде́лка - действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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