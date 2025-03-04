Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никогда не обрезайте смородину так: 5 ошибок, убивающих урожай
100 лет в забвении: тапиры вернулись в природные заповедники Бразилии
Гиперскоростная система со спутником — первый такой случай в истории
Инновации в косметологии: новые способы введения филлеров без синяков и отёков
Этот пень казался бесполезным, но я сделал из него нечто крутое
Эксперимент: в московском метро начали тестировать оплату цифровыми рублями
Умные колонки могут слушать частные разговоры людей
Соседский туалет испортил весь дачный сезон: поделились секретом — теперь не воняет
Появился первый полет истребителя Mirage над Украиной, которое сняли на видео

Бархат, шёлк и дерево: секреты создания романтического дизайна спальни

1:46
Недвижимость

Романтический стиль в интерьере спальни помогает создать уютную и расслабляющую атмосферу, способствующую отдыху после напряжённого дня. Такой дизайн понравится тем, кто ценит нежность, утонченную эстетику и комфорт.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Важно правильно подобрать цветовую палитру, отдавая предпочтение пастельным оттенкам: бежевому, персиковому, светло-зеленому и розовому. Также подойдут цвета слоновой кости, шампанского и тёплые серые тона, а яркие акценты допустимы только в виде приглушённого красного или пурпурного.

Основные материалы в оформлении — текстиль и натуральное дерево. Бархат, велюр, шелк и кружева подчеркнут романтическое настроение, а мебель из дерева теплых оттенков добавит уюта.

Прекрасным решением станет балдахин над кроватью, создающий эффект защищенности и комфорта. В качестве украшения можно использовать легкие ткани, изящные покрывала и декоративные подушки.

Освещение также играет ключевую роль: мягкий рассеянный свет от ночников, торшеров и хрустальных люстр сделает обстановку уютной.

Важны и декоративные элементы — картины в классических рамах, зеркала, статуэтки, вазы и фотографии, создающие теплую атмосферу. Живые цветы, пушистые ковры и натуральные аксессуары помогут сделать интерьер гармоничным.

В завершение можно добавить свечи, ароматы, книги и предметы, символизирующие романтику. Главное, чтобы пространство соответствовало индивидуальным вкусам, обеспечивая комфорт и наслаждение каждой минутой.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей
Недвижимость
Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Никогда не обрезайте смородину так: 5 ошибок, убивающих урожай
100 лет в забвении: тапиры вернулись в природные заповедники Бразилии
Гиперскоростная система со спутником — первый такой случай в истории
Инновации в косметологии: новые способы введения филлеров без синяков и отёков
Этот пень казался бесполезным, но я сделал из него нечто крутое
Эксперимент: в московском метро начали тестировать оплату цифровыми рублями
Умные колонки могут слушать частные разговоры людей
Соседский туалет испортил весь дачный сезон: поделились секретом — теперь не воняет
Появился первый полет истребителя Mirage над Украиной, которое сняли на видео
Концерн "Калашников" передал ружья МР-155 для защиты от дронов в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.