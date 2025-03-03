Тесная комната станет просторнее: как преобразить пространство без перепланировки

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая комната может казаться ещё теснее, если неправильно подобрать оформление. Пространство будет давить, создавая ощущение дискомфорта.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

Избежать этого помогут фотообои, которые способны зрительно увеличить площадь. Ключевую роль играет выбор рисунка, цветовой гаммы и освещение.

Оптические эффекты способны изменить восприятие пространства, и если подобрать фотообои с горизонтальными линиями, можно создать иллюзию ширины.

Светлые оттенки, такие как бежевый, белый и пастельные тона, придают комнате лёгкость и воздушность, тогда как тёмные цвета, напротив, сужают пространство, делая его менее комфортным.

Освещение тоже играет важную роль — равномерный и яркий свет поможет подчеркнуть глубину изображения на фотообоях и зрительно раздвинет стены. Эти простые решения помогут преобразить даже самую маленькую комнату без перепланировки.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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