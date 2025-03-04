Купили землю, а границы не совпадают? Как защитить свою территорию

3:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что границы вашего участка определены точно? Ошибки при их установке могут привести к спорам с соседями и юридическим проблемам. Разбираемся, как правильно вынести границы в натуру и почему это важно.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовый участок



Этапы процедуры

Процесс выноса границ проводится геодезистами и включает несколько этапов:

Заключение договора

Для оформления соглашения с геодезической компанией не потребуется ни паспорт владельца, ни документы на землю. Они понадобятся только на этапе установки точек внутри ограждения.

Стороны обсуждают детали работы, назначают дату, подписывают договор, после чего вносится предоплата.

Геодезические исследования

В назначенный день инженер приезжает на участок с профессиональным оборудованием: тахеометром, GPS-приемником, дальномером или теодолитом. С их помощью проводится точная съемка местности.

Установка указателей

На основе собранных данных и информации из ЕГРН специалист определяет координаты границ и обозначает их межевыми знаками.

Оформление акта

Итогом работ становится акт, в котором фиксируются выполненные процедуры, используемое оборудование, местоположение участка, расстановка межевых знаков. Документ составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

Какие межевые знаки используют

Для закрепления границ применяют два типа указателей:

Временные - простые и недорогие маркеры (деревянные колышки, камни, кирпичи и пр.). Часто остаются на участке даже после завершения работ.

- простые и недорогие маркеры (деревянные колышки, камни, кирпичи и пр.). Часто остаются на участке даже после завершения работ. Постоянные - прочные, устойчивые конструкции, которые хорошо видны и надежно зафиксированы. Однако их установка стоит дорого, поэтому на частных участках встречается редко.

Сколько стоит вынос границ участка

Стоимость услуги варьируется в зависимости от:

сложности рельефа,

количества поворотных точек,

природных препятствий,

расценок геодезических компаний в регионе.

В среднем одна точка обходится в 500 рублей. Время выполнения работ зависит от масштаба участка и погодных условий, обычно занимает от одного до нескольких дней.

Нужен ли кадастровый паспорт

Ранее кадастровый паспорт подтверждал регистрацию участка в Росреестре. В нем содержались основные характеристики надела: кадастровый номер, площадь, адрес, категория земли и прочее. Однако сегодня этот документ больше не используется.

Всю информацию о земельных участках теперь можно получить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Там содержатся:

кадастровый номер,

границы и координаты участка,

сведения о владельце.

Если ваш участок не стоит на учете в ЕГРН, потребуется провести межевание, после чего внести данные в реестр. Одновременно можно сразу установить границы на местности, чтобы избежать повторных выездов геодезистов.

Уточнения

Геоде́зия (греч. γεωδαισία, дословно — "деление земли", от γῆ "Земля" + δαΐζω "делю́") — одна из древнейших наук о Земле, точная наука о фигуре, гравитационном поле, параметрах вращения Земли и их изменениях во времени.



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