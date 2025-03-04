Купили землю, а границы не совпадают? Как защитить свою территорию

Вы уверены, что границы вашего участка определены точно? Ошибки при их установке могут привести к спорам с соседями и юридическим проблемам. Разбираемся, как правильно вынести границы в натуру и почему это важно.
Процесс выноса границ проводится геодезистами и включает несколько этапов:
Для оформления соглашения с геодезической компанией не потребуется ни паспорт владельца, ни документы на землю. Они понадобятся только на этапе установки точек внутри ограждения.
Стороны обсуждают детали работы, назначают дату, подписывают договор, после чего вносится предоплата.
В назначенный день инженер приезжает на участок с профессиональным оборудованием: тахеометром, GPS-приемником, дальномером или теодолитом. С их помощью проводится точная съемка местности.
На основе собранных данных и информации из ЕГРН специалист определяет координаты границ и обозначает их межевыми знаками.
Итогом работ становится акт, в котором фиксируются выполненные процедуры, используемое оборудование, местоположение участка, расстановка межевых знаков. Документ составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.
Для закрепления границ применяют два типа указателей:
Стоимость услуги варьируется в зависимости от:
В среднем одна точка обходится в 500 рублей. Время выполнения работ зависит от масштаба участка и погодных условий, обычно занимает от одного до нескольких дней.
Ранее кадастровый паспорт подтверждал регистрацию участка в Росреестре. В нем содержались основные характеристики надела: кадастровый номер, площадь, адрес, категория земли и прочее. Однако сегодня этот документ больше не используется.
Всю информацию о земельных участках теперь можно получить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Там содержатся:
Если ваш участок не стоит на учете в ЕГРН, потребуется провести межевание, после чего внести данные в реестр. Одновременно можно сразу установить границы на местности, чтобы избежать повторных выездов геодезистов.
Геоде́зия (греч. γεωδαισία, дословно — "деление земли", от γῆ "Земля" + δαΐζω "делю́") — одна из древнейших наук о Земле, точная наука о фигуре, гравитационном поле, параметрах вращения Земли и их изменениях во времени.
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