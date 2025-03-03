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Забудьте про химию: вот чем нужно мыть деревянные шкафы

0:50
Недвижимость

Каждый день мы портим деревянные шкафы, даже не подозревая об этом. Жёсткие губки, бытовая химия и даже обычная вода могут разрушить защитное покрытие, оставляя следы, которые уже не исправить.

Аксессуары для уборки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аксессуары для уборки

Хотите продлить срок службы своих шкафов?

Забудьте про агрессивную химию — уксус и мыло лучше очистят жир и грязь.

Вода — враг дерева! Используйте минимальное количество влаги и сразу вытирайте поверхность насухо.

Хотите идеальный блеск? Попробуйте мебельный воск, но ни в коем случае не используйте средства с силиконом!

Эти простые советы помогут вам сохранить мебель как новую на долгие годы. Не совершайте распространённые ошибки — проверьте, правильно ли вы ухаживаете за шкафами.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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