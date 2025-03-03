Забудьте про химию: вот чем нужно мыть деревянные шкафы

Каждый день мы портим деревянные шкафы, даже не подозревая об этом. Жёсткие губки, бытовая химия и даже обычная вода могут разрушить защитное покрытие, оставляя следы, которые уже не исправить.
Забудьте про агрессивную химию — уксус и мыло лучше очистят жир и грязь.
Вода — враг дерева! Используйте минимальное количество влаги и сразу вытирайте поверхность насухо.
Хотите идеальный блеск? Попробуйте мебельный воск, но ни в коем случае не используйте средства с силиконом!
Эти простые советы помогут вам сохранить мебель как новую на долгие годы. Не совершайте распространённые ошибки — проверьте, правильно ли вы ухаживаете за шкафами.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.