Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тараканы — не просто отвратительные вредители, но и источник множества заболеваний. Их появление в квартире может быть связано с разными причинами: от неопрятности до безответственных соседей, превращающих свои дома в свалки. Проблема требует немедленного решения, ведь тараканы могут перенести опасные инфекции и даже вызвать хронические аллергические реакции.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

Почему тараканы появляются в доме? Эти насекомые любят воду, тепло и еду, поэтому их можно встретить даже в самых стерильных помещениях. Однако, чтобы избавиться от них, недостаточно просто распылить инсектициды. Очень важно устранить причины их появления, а именно — создать для них неуютную атмосферу.

3 простых правила, чтобы уменьшить популяцию тараканов:

Не оставляйте остатки пищи. Протирайте столешницы, мойте посуду и тщательно храните хлеб в пакете. Вытирайте раковину и ванну на ночь — без воды тараканы не смогут выжить. Регулярно подметайте в малодоступных местах: под мебелью, плитой, холодильником и в углах.

Да, эти меры просты, но их нужно соблюдать регулярно. Вспомните, когда последний раз вы двигали плиту или холодильник? Обычно такие задачи откладываются, и тогда для борьбы с тараканами приходится прибегать к более радикальным методам.

Как бороться с тараканами: профессиональные средства

Существуют различные способы избавления от тараканов. Одним из самых эффективных является использование инсектицидных препаратов, которые уничтожают насекомых быстро и эффективно. Эти средства просты в использовании и могут быть найдены в различных формах: аэрозоли, гели, мелки, ловушки.

Аэрозоли

Аэрозоли от тараканов, такие как "Рэйд", "Дихлофос", "Раптор", "Брос", не только убивают насекомых, но и обеспечивают длительное действие. Однако важно помнить, что тараканы могут развить иммунитет к инсектицидам, поэтому рекомендуется чередовать средства.

Перед использованием аэрозолей необходимо убрать из помещения домашних животных и растения. После обработки следует закрыть двери и окна, а помещения проветрить через сутки.

Гели

Гели — ещё один эффективный метод. Благодаря заманивающему запаху, тараканы находят и поедают яд, возвращаются в своё убежище и заражают других особей. Однако гели не уничтожают яйца, поэтому их нужно использовать в сочетании с другими средствами.

Гели, такие как "Дохлокс", "Раптор", "Эсланадез", наносятся на плинтусы, за мебель и рядом с мусорными ведрами.

Советы по применению инсектицидов:

Не забывайте, что разные препараты работают по-разному, поэтому лучше пробовать различные средства, чтобы добиться максимального эффекта. Чем быстрее вы начнете бороться с тараканами, тем быстрее получите результат!

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).



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