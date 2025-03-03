Теперь без уведомлений: как власти будут отслеживать недвижимость

Росфинмониторинг сможет запрашивать и получать сведения о недвижимости без уведомления владельцев. Это нововведение закреплено в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным законе, сообщили в ведомстве.
По словам представителей Росфинмониторинга, такие меры помогут пресечь попытки преступников предупредить соучастников о проверке, скрыть следы преступления и избежать наказания.
"Нововведение позволит исключить ситуацию, когда злоумышленники заранее узнают о проверке и принимают меры для сокрытия незаконных операций", — пояснили в ведомстве.
Росфинмониторинг обладает полномочиями получать сведения о недвижимости в Росреестре. Эти данные необходимы для предоставления информации следственным органам в рамках расследований и оперативно-разыскных мероприятий.
Ранее собственники недвижимости получали уведомления о запросах финразведки, что могло мешать проведению расследований.
Документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
Ранее правоохранительные органы уже могли запрашивать данные о недвижимости без уведомления владельцев. Теперь это распространяется и на запросы Росфинмониторинга. Закон касается проверок сделок, которые могут быть связаны с:
Принятые изменения усиливают контроль за сомнительными финансовыми операциями. Теперь преступники не смогут заранее узнать о проверке и скрыть следы нарушений.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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