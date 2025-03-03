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Без капитального ремонта: хитрости, которые помогут продать квартиру быстрее

2:54
Недвижимость

Хотите продать квартиру быстро и выгодно? Далеко не всегда для этого нужен дорогой ремонт. Главное — создать уютную, универсальную атмосферу, которая понравится большинству покупателей.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Внешний вид решает всё

Наибольшим спросом пользуются квартиры с аккуратным, свежим ремонтом в нейтральных, светлых и природных тонах. В такие помещения можно сразу заехать, а при желании постепенно вносить свои изменения.

Далеко не все элементы интерьера имеют решающее значение. Например, заменить обои просто, а вот избавиться от грибка — почти невозможно. По мнению риелторов, важнейшими критериями оценки недвижимости являются:

  • Состояние стен: отсутствие трещин, дефектов и грибка.
  • Перепланировки: важно, чтобы они были узаконены.
  • Вентиляция: исправные вытяжки и свободные вентканалы.
  • Следы протечек: пятна, вздутые обои, мокрые углы — тревожный сигнал.
  • Коммуникации: обновленные трубы, медная электропроводка, работающие счетчики воды и электричества.
  • Радиаторы и окна: отсутствие щелей и сквозняков, исправные створки.
  • Санузлы: хорошее состояние плитки, отсутствие запахов и протечек.
  • Полы: отсутствие скрипов и повреждений.
  • Газовое оборудование: надежность труб, вентилей и соединений.

Эти параметры влияют на восприятие квартиры и могут стать решающим фактором в процессе сделки.


Чистота и уют как главный аргумент

Создание атмосферы уюта и чистоты может значительно ускорить продажу. В идеале у покупателя должно сложиться ощущение, что он первый человек, который здесь живет.

Чтобы достичь такого эффекта, важно:

  • Избавиться от ненужной мебели, старой техники и личных вещей.
  • Убрать ковры, фотографии, календари, дипломы, магнитики с холодильника и другие сувениры.
  • Максимально освободить пространство, чтобы комната выглядела просторной и светлой.
  • Провести генеральную уборку: чистые окна, полы и санузлы создают ощущение ухоженности.

Минимальные вложения в порядок и чистоту дадут гораздо больший эффект, чем дорогостоящие переделки.


Итог

Чтобы продать квартиру быстро и по выгодной цене, не обязательно вкладываться в дорогой ремонт. Достаточно:

  • Придерживаться нейтрального и свежего оформления.
  • Обратить внимание на конструктивные элементы: стены, коммуникации, окна.
  • Обеспечить чистоту и убрать личные вещи, создавая ощущение свежести и простора.

Эти простые шаги помогут создать у покупателя нужные эмоции и ускорят продажу без лишних затрат.

Уточнения

Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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