Без капитального ремонта: хитрости, которые помогут продать квартиру быстрее

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите продать квартиру быстро и выгодно? Далеко не всегда для этого нужен дорогой ремонт. Главное — создать уютную, универсальную атмосферу, которая понравится большинству покупателей.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Внешний вид решает всё

Наибольшим спросом пользуются квартиры с аккуратным, свежим ремонтом в нейтральных, светлых и природных тонах. В такие помещения можно сразу заехать, а при желании постепенно вносить свои изменения.

Далеко не все элементы интерьера имеют решающее значение. Например, заменить обои просто, а вот избавиться от грибка — почти невозможно. По мнению риелторов, важнейшими критериями оценки недвижимости являются:

Состояние стен: отсутствие трещин, дефектов и грибка.

Перепланировки: важно, чтобы они были узаконены.

Вентиляция: исправные вытяжки и свободные вентканалы.

Следы протечек: пятна, вздутые обои, мокрые углы — тревожный сигнал.

Коммуникации: обновленные трубы, медная электропроводка, работающие счетчики воды и электричества.

Радиаторы и окна: отсутствие щелей и сквозняков, исправные створки.

Санузлы: хорошее состояние плитки, отсутствие запахов и протечек.

Полы: отсутствие скрипов и повреждений.

Газовое оборудование: надежность труб, вентилей и соединений.

Эти параметры влияют на восприятие квартиры и могут стать решающим фактором в процессе сделки.



Чистота и уют как главный аргумент

Создание атмосферы уюта и чистоты может значительно ускорить продажу. В идеале у покупателя должно сложиться ощущение, что он первый человек, который здесь живет.

Чтобы достичь такого эффекта, важно:

Избавиться от ненужной мебели, старой техники и личных вещей.

Убрать ковры, фотографии, календари, дипломы, магнитики с холодильника и другие сувениры.

Максимально освободить пространство, чтобы комната выглядела просторной и светлой.

Провести генеральную уборку: чистые окна, полы и санузлы создают ощущение ухоженности.

Минимальные вложения в порядок и чистоту дадут гораздо больший эффект, чем дорогостоящие переделки.



Итог

Чтобы продать квартиру быстро и по выгодной цене, не обязательно вкладываться в дорогой ремонт. Достаточно:

Придерживаться нейтрального и свежего оформления.

Обратить внимание на конструктивные элементы: стены, коммуникации, окна.

Обеспечить чистоту и убрать личные вещи, создавая ощущение свежести и простора.

Эти простые шаги помогут создать у покупателя нужные эмоции и ускорят продажу без лишних затрат.

Уточнения

Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.