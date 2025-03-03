Забудьте о мытье шкафов: этот копеечный лайфхак с фольгой упростит уборку

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистая кухня — мечта каждого, но не всегда есть время тщательно вычищать каждый угол. Особенно сложно поддерживать порядок в навесных шкафах и ящиках, где быстро скапливаются пыль, жир и крошки. Но есть простое и дешевое решение — алюминиевая фольга!

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Даже самая мощная вытяжка не способна полностью защитить кухонные шкафы от оседающего жира и пыли. Однако если застелить верхнюю поверхность фольгой, уборка сведётся к минимуму. Просто меняйте лист на новый раз в несколько месяцев, и вам больше не придётся тратить время на уборку труднодоступных мест.

Хлебные крошки, мелкие остатки еды и даже следы от ножей быстро делают кухонные ящики неопрятными. Если выстелить дно алюминиевой фольгой, уборка станет намного проще. Вместо долгого мытья ящиков достаточно заменить старую фольгу на новую. К тому же, она скроет царапины и потёртости.

Алюминиевая фольга — не только защита, но и отличное средство для чистки. Если ваши столовые приборы или украшения потускнели, попробуйте их почистить с помощью фольги — результат вас удивит!

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.



Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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