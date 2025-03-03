Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония нарастила экспорт табачных изделий в Россию
Забудьте о мытье шкафов: этот копеечный лайфхак с фольгой упростит уборку
Как спать по 5 часов и чувствовать себя бодрым: секреты космонавтов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Жизнь кролика — это рулетка, но вы можете сделать ставку на долгие годы
Не ради шоу: Валиева ошеломила заявлением о смысле своих тренировок
Больше не перепутаете: жирные и взбитые сливки — в чём разница и как выбрать нужные
Непростые бамбуковые гурманы: как растительная диета влияет на поведение панд
Артемий Лебедев назвал гениальным решение с багажом в аэропорту Анадыря

Спасение для тёмных квартир: 8 растений, которым не нужен свет

1:35
Недвижимость

Не все квартиры залиты солнечным светом, но это не значит, что в них нельзя создать уютный зелёный уголок. Есть растения, которые прекрасно чувствуют себя в тени и не требуют яркого солнца.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Бромелиевые отлично смотрятся на полках и столах, а их тропический вид украсит любой интерьер. Они предпочитают непрямой свет, а прямые солнечные лучи могут даже повредить их листья.

Аглаонема — вечнозеленое растение, которое практически не нуждается в солнечном свете. Оно идеально подойдет для новичков и при этом способно очищать воздух.

Аспидистра (корневище) — одно из самых выносливых растений. Оно может пережить даже неблагоприятные условия и украсит собой самые темные уголки дома.

Драцена бывает разных видов, и некоторые из них напоминают маленькие деревья. Она лучше всего растет при ярком, но непрямом свете.

Диффенбахия — популярное растение для дома и офиса, но будьте осторожны: его сок ядовит для домашних животных.

Плющ способен превратить любую стену в произведение искусства. Он требует регулярного полива, но плохо переносит прямые солнечные лучи.

Нефролепис (папоротник) оживляет интерьер своими красивыми резными листьями. Он предпочитает влажную почву и не переносит прямого солнца.

Хамедорея — элегантная пальма, которая отлично чувствует себя в тени. Ее можно смело ставить в самые темные углы квартиры.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы
Красота и стиль
Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Садоводство, цветоводство
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Последние материалы
Российские войска разгромили ВСУ в приграничном селе Курской области
Компьютерный шпионаж 2025: Раскрываем правду о тотальной слежке, о которой вы даже не подозреваете
Как назвать котёнка, чтобы он не сводил вас с ума своими кошачьими проделками
Автомобиль как продолжение личности: почему мужчины выбирают не те машины, о которых мечтают
Спасение для тёмных квартир: 8 растений, которым не нужен свет
Серебро Большунова с привкусом золота: Легков дал неожиданную оценку результатам лыжника
Режим "подогрева" в мультиварке гораздо опасней, чем вы думали
Верните искру в отношения: как возродить угасшую страсть без потери достоинства
Ухоженность на первом месте: секреты привлекательности, которые не зависят от внешности
Раскрыт секрет пышного цветения пионов: что нужно сделать весной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.