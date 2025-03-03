Спасение для тёмных квартир: 8 растений, которым не нужен свет

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все квартиры залиты солнечным светом, но это не значит, что в них нельзя создать уютный зелёный уголок. Есть растения, которые прекрасно чувствуют себя в тени и не требуют яркого солнца.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Бромелиевые отлично смотрятся на полках и столах, а их тропический вид украсит любой интерьер. Они предпочитают непрямой свет, а прямые солнечные лучи могут даже повредить их листья.

Аглаонема — вечнозеленое растение, которое практически не нуждается в солнечном свете. Оно идеально подойдет для новичков и при этом способно очищать воздух.

Аспидистра (корневище) — одно из самых выносливых растений. Оно может пережить даже неблагоприятные условия и украсит собой самые темные уголки дома.

Драцена бывает разных видов, и некоторые из них напоминают маленькие деревья. Она лучше всего растет при ярком, но непрямом свете.

Диффенбахия — популярное растение для дома и офиса, но будьте осторожны: его сок ядовит для домашних животных.

Плющ способен превратить любую стену в произведение искусства. Он требует регулярного полива, но плохо переносит прямые солнечные лучи.

Нефролепис (папоротник) оживляет интерьер своими красивыми резными листьями. Он предпочитает влажную почву и не переносит прямого солнца.

Хамедорея — элегантная пальма, которая отлично чувствует себя в тени. Ее можно смело ставить в самые темные углы квартиры.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.