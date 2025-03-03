Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что ваш удлинитель не представляет угрозы? Каждый год короткие замыкания становятся причиной пожаров, и зачастую виноваты именно ошибки в использовании удлинителей.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Никогда не кладите удлинитель под ковёр или мебель — в случае перегрева он может воспламениться, а вы даже не заметите опасность. Ещё одна смертельная ошибка — использование удлинителей во влажных местах без защиты.

Ещё хуже, если вы подключаете к удлинителю мощные приборы, такие как стиральную машину или обогреватель. Эти устройства потребляют столько энергии, что могут перегрузить сеть и вызвать пожар.

Но самая распространённая ошибка — соединение нескольких удлинителей подряд. Вы думаете, что просто удлиняете кабель, а на самом деле создаёте слабое место в электросети, которое может искрить и привести к катастрофе.

Проверьте, как подключены ваши приборы, пока не стало поздно. Правильное использование удлинителей — это не только удобство, но и безопасность вашего дома и жизни.

Уточнения

Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.



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