Кухня мечты без проблем: что нужно учесть при проектировании

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планирование кухни — сложная задача, требующая точности и внимательности. Ошибешься всего на пару сантиметров — и шкафчик не влезет, розетки окажутся не там, а техника не подключится. Как избежать таких проблем? Разберем основные правила вместе!

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Роскошная кухня



Начни с точного замера

Прежде чем думать о дизайне, нужно провести детальный замер помещения. Важно учитывать не только длину и ширину стен, но и расположение окон, дверей, а также коммуникаций. Делать ремонт до того, как готов проект кухни, — большая ошибка. Уже на этом этапе нужно знать, где будут находиться:

вытяжка,

силовая розетка под варочную панель,

прочие розетки для техники.

Отделочные материалы могут "съесть" несколько сантиметров, поэтому оставь небольшой запас.

После черновых работ стоит повторно замерить кухню. Если будут расхождения, внеси изменения в проект — исправить что-то позже обойдется гораздо дороже. Например, если гарнитур не влезет, придется заказывать не только новый шкаф, но и переделывать столешницу и верхние секции.



Определи расположение техники

Крупная бытовая техника — это основа, от которой строится весь проект. Обычно размеры холодильника, духового шкафа, варочной панели и посудомоечной машины стандартны, поэтому сначала размести их, а уже потом проектируй мебель.

Учитывай привычки и образ жизни

Кухня должна быть удобной не только с точки зрения логики, но и подстраиваться под твои повседневные привычки. Вот несколько примеров:

Любишь перекусывать ночью? Запланируй мягкую подсветку.

Чаще готовишь в духовке? Выбирай двухконфорочную варочную панель и мощный духовой шкаф.

Постоянно жаришь на масле? Обрати внимание на практичный фартук, который легко чистится, и оставь свободную зону вокруг плиты.

Высота мебели под твой рост

Не стоит ориентироваться на рост всех домочадцев. Главное — удобство для того, кто проводит на кухне больше всего времени. Большинство стандартных гарнитуров рассчитаны на людей ростом 165-175 см. Если ты выше или ниже, стоит заказать мебель с учетом этого параметра. Это поможет избежать боли в спине и сделает готовку приятнее.



Принцип рабочего треугольника

Этот принцип — основа грамотного планирования. Главные рабочие зоны (холодильник, мойка, плита) должны располагаться так, чтобы ты мог передвигаться между ними всего в один-два шага. Тогда процесс готовки станет быстрее и удобнее.

Выбираем посуду и порядок на кухне

Чтобы кухня всегда выглядела стильно и аккуратно, используй несколько правил:

Белая посуда и прозрачные бокалы создают ощущение порядка.

Покупай комплекты, которые можно докупать поштучно.

Избавься от случайных тарелок и чашек с разными узорами.

Оставляй только нужные вещи, регулярно проводя ревизию.

Если есть особенная посуда, которая дорога сердцу, найди для нее отдельное место, не загромождая общее пространство.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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