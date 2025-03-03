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Кухня мечты без проблем: что нужно учесть при проектировании

3:20
Недвижимость

Планирование кухни — сложная задача, требующая точности и внимательности. Ошибешься всего на пару сантиметров — и шкафчик не влезет, розетки окажутся не там, а техника не подключится. Как избежать таких проблем? Разберем основные правила вместе!

Роскошная кухня
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Роскошная кухня


Начни с точного замера

Прежде чем думать о дизайне, нужно провести детальный замер помещения. Важно учитывать не только длину и ширину стен, но и расположение окон, дверей, а также коммуникаций. Делать ремонт до того, как готов проект кухни, — большая ошибка. Уже на этом этапе нужно знать, где будут находиться:

  • вытяжка,
  • силовая розетка под варочную панель,
  • прочие розетки для техники.

Отделочные материалы могут "съесть" несколько сантиметров, поэтому оставь небольшой запас.

После черновых работ стоит повторно замерить кухню. Если будут расхождения, внеси изменения в проект — исправить что-то позже обойдется гораздо дороже. Например, если гарнитур не влезет, придется заказывать не только новый шкаф, но и переделывать столешницу и верхние секции.


Определи расположение техники

Крупная бытовая техника — это основа, от которой строится весь проект. Обычно размеры холодильника, духового шкафа, варочной панели и посудомоечной машины стандартны, поэтому сначала размести их, а уже потом проектируй мебель.

Учитывай привычки и образ жизни
Кухня должна быть удобной не только с точки зрения логики, но и подстраиваться под твои повседневные привычки. Вот несколько примеров:

Любишь перекусывать ночью? Запланируй мягкую подсветку.

Чаще готовишь в духовке? Выбирай двухконфорочную варочную панель и мощный духовой шкаф.
Постоянно жаришь на масле? Обрати внимание на практичный фартук, который легко чистится, и оставь свободную зону вокруг плиты.

Высота мебели под твой рост

Не стоит ориентироваться на рост всех домочадцев. Главное — удобство для того, кто проводит на кухне больше всего времени. Большинство стандартных гарнитуров рассчитаны на людей ростом 165-175 см. Если ты выше или ниже, стоит заказать мебель с учетом этого параметра. Это поможет избежать боли в спине и сделает готовку приятнее.


Принцип рабочего треугольника

Этот принцип — основа грамотного планирования. Главные рабочие зоны (холодильник, мойка, плита) должны располагаться так, чтобы ты мог передвигаться между ними всего в один-два шага. Тогда процесс готовки станет быстрее и удобнее.

Выбираем посуду и порядок на кухне
Чтобы кухня всегда выглядела стильно и аккуратно, используй несколько правил:

  • Белая посуда и прозрачные бокалы создают ощущение порядка.
  • Покупай комплекты, которые можно докупать поштучно.
  • Избавься от случайных тарелок и чашек с разными узорами.
  • Оставляй только нужные вещи, регулярно проводя ревизию.

Если есть особенная посуда, которая дорога сердцу, найди для нее отдельное место, не загромождая общее пространство.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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