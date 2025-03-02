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Уборка больше не бесконечный процесс: этот метод помогает сделать дом уютным

1:32
Недвижимость

С возрастом взгляды на вещи меняются. То, что раньше казалось нужным, со временем превращается в ненужный груз, заполняющий пространство. Именно поэтому всё больше людей открывают для себя lessting — метод освобождения дома от лишних предметов. В основе этого подхода лежит простая идея: оставить только то, что действительно приносит пользу и радость.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Начать можно с самого раздражающего участка дома. У кого-то это заваленная одеждой гардеробная, у кого-то — полки, забитые ненужными мелочами. Постепенно разбирать пространство можно даже по 20 минут в день — это поможет не перегореть и сделать процесс максимально комфортным.

Важно пересмотреть отношение к вещам. При разборе стоит задавать себе три вопроса: действительно ли этот предмет нужен, улучшает ли он качество жизни, сможет ли дом обойтись без него год. Честные ответы помогут без сожаления избавиться от лишнего.

Упрощает процесс сортировка на три категории: что оставить, что продать или подарить, что выбросить. Дубликаты вещей, старые сувениры и предметы, которые давно потеряли свою актуальность, только занимают место. 

Чтобы не загромождать пространство заново, можно взять за правило: если в дом попадает новая вещь, одна старая должна уйти. Такой подход помогает осознаннее относиться к покупкам и не превращать уборку в бесконечный процесс.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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