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Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить

1:00
Недвижимость

Ремонт и покраска стен — отличные способы обновить интерьер и вдохнуть в него новую жизнь. Однако есть места, которые категорически не стоит покрывать краской, и к ним относятся электрические розетки и выключатели.

Краска
Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Краска

Хотя может показаться, что покраска этих элементов поможет сделать их менее заметными и гармонично вписать в интерьер, на практике это может привести к серьёзным проблемам.

Основные риски

Опасность короткого замыкания — Краска может просочиться внутрь розетки или выключателя, что может вызвать поломку, сбои в электропроводке или даже стать причиной пожара.

Плохая адгезия — Краска плохо держится на пластике, отслаивается и теряет привлекательный вид. Вскоре такие покрытия начнут выглядеть неаккуратно.

Проблемы с безопасностью — Закрашенные розетки могут усложнить подключение электроприборов, а толстый слой краски даже привести к плохому контакту вилки с розеткой.

Уточнения

Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.

Розе́тка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей)

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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