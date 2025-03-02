5 ложек этого продукта избавят от засора: больше не придётся вызывать сантехника

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Засор в раковине — проблема, с которой сталкиваются многие. Вода уходит медленно, а неприятный запах лишь усугубляет ситуацию. Чаще всего такие засоры вызваны скоплением жира, остатков пищи, мыльного налёта и бактерий.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Конечно, можно сразу использовать покупные химические средства, но в большинстве случаев справиться с проблемой помогут доступные ингредиенты, которые есть на каждой кухне.

Почему соль помогает?

Сама по себе соль не способна полностью растворить засоры, но она обладает абразивными свойствами, уничтожает бактерии и устраняет неприятный запах.

Лучший способ применения — засыпать около 5 столовых ложек соли в слив и залить 2 литрами горячей воды. Это поможет растворить жировые отложения и предотвратить появление новых засоров.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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