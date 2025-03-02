5 ложек этого продукта избавят от засора: больше не придётся вызывать сантехника

Засор в раковине — проблема, с которой сталкиваются многие. Вода уходит медленно, а неприятный запах лишь усугубляет ситуацию. Чаще всего такие засоры вызваны скоплением жира, остатков пищи, мыльного налёта и бактерий.
Конечно, можно сразу использовать покупные химические средства, но в большинстве случаев справиться с проблемой помогут доступные ингредиенты, которые есть на каждой кухне.
Сама по себе соль не способна полностью растворить засоры, но она обладает абразивными свойствами, уничтожает бактерии и устраняет неприятный запах.
Лучший способ применения — засыпать около 5 столовых ложек соли в слив и залить 2 литрами горячей воды. Это поможет растворить жировые отложения и предотвратить появление новых засоров.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.