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Не все так гладко: скрытые недостатки винтовых лестниц, о которых вы не знали

2:23
Недвижимость

Классическая винтовая лестница в своем плане имеет форму круга. Ступени располагаются радиально вокруг центральной оси, закручиваясь по спирали вокруг опоры или с использованием других методов крепления.

Ходьба по лестнице
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба по лестнице

Особенность винтовой лестницы заключается в том, что часть проступи оказывается неработоспособной из-за особенностей самой конструкции: верхние части проступей выступают над нижними, что закрывает полезную поверхность. Подступенки зачастую вообще отсутствуют, так как каждая ступень представляет собой единую панель нужной формы.

Преимущества винтовых лестниц

Элегантная конструкция винтовых лестниц значительно экономит пространство и создает меньшую нагрузку на перекрытия. Благодаря этому такие лестницы можно установить даже в ограниченных по размеру холлах или помещениях, где нет возможности разместить полноценную лестничную клетку. Спиральные лестницы обладают стильным и декоративным внешним видом благодаря своей необычной форме, легкости конструкции и множеству вариантов отделки.

Несмотря на их кажущуюся легкость, винтовые лестницы отличаются прочностью и долговечностью. Надежность конструкции во многом зависит от используемых материалов, корректных расчетов и профессионального монтажа. В производстве винтовых лестниц применяются разные материалы: металл, дерево, стекло, а также сочетания глянцевых и матовых текстур и декоративные элементы. Можно подобрать соответствующий вариант для любого интерьеров.

Недостатки винтовых лестниц

Первая проблема, связанная с эксплуатацией, вытекает из особенностей конструкции. Ступени у многих моделей сужаются к центральной части лестницы, что уменьшает полезную площадь проступи. Ширина ступеней неоднородна, и это затрудняет шаг. Часто на спиральных лестницах не применяются подступенки, что потенциально снижает безопасность: нога может соскользнуть и попасть в образовавшийся зазор.

Чтобы обеспечить надежность конструкции, проектирование и монтаж лучше доверить квалифицированным специалистам. Это может отразиться на стоимости лестницы, особенно если речь идет о сложных дизайнах и моделях.

Уточнения

Ле́стница — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин применяется к элементам зданий (или сооружений), являющимся несущей конструкцией. 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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